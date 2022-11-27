Husumetli iki grubun kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı

Yenibosna'da husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada, sopalar ve yumrukların yanısıra silahlar çekildi, dört kişi hafif yaralandı.

Olay, saat 04:00 sıralarında Yenibosna, Çobançeşme Mahallesi, Çoruh Sokak'ta meydana geldi. Daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı.

İddiaya göre, gruplardan biri, sokağa gelerek bağırmaya başladı. Bunu gören diğer grup evlerinden çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle beraber önce yumruklar ve sopalarla başlayan kavga, silahların çekilmesiyle devam etti. Grupların birbirine açtığı ateş sonucunda dört kişi hafif yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri olayla ilgili delilleri inceledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.