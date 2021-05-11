I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt: “Taleplerimizin desteklenmesini bekliyoruz”

Toplantıda konuşan I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt, “Pandemi kaynaklı krizi en ağır yaşayan sektörleriz. Ülkemize katma değer oluşturmaya devam edecek, ekonomik ve sosyal öneri ve taleplerimizin desteklenmesini bekliyoruz” dedi.

I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt ev sahipliğinde 17 farklı sivil toplum kuruluşundan oluşan sektör temsilcileri, etkinlik ajansları, otel yöneticileri, fuar organizatörleri ve tedarikçiler bir araya gelerek pandeminin sektöre etkilerini değerlendirdi. Kurt ve katılımcılar taleplerini açıkladı. Online olarak gerçekleştirilen toplantıda sektör bileşenleri için Kısa Çalışma Ödeneğinin (KÇÖ) 31.12.2021 tarihine kadar devam ettirilmesi, kongre, toplantı, etkinlik ve fuar sektörü bileşenlerinin de aşılanma takviminde öne alınması, stopaj indirimi, KDV indirimi, işveren SGK prim desteği verilmesi gibi taleplerde bulunuldu.

“Pandemi kaynaklı krizi en ağır yaşayan sektörleriz”

Sektöre ilişkin konuşan I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt, “Sektörde gelir üretemediğimiz 14 ayı tamamladık. Sektör bileşenleri olarak sorunlarımızı bir kez daha dile getirmek istedik. Bu sektörler bileşenleri; birbiriyle bağlantılı 50'den fazla sektör ve dolayısı ile ülke ekonomisi ve istihdam için taşıyıcı kolon niteliği gören bir ekosistemdir. Binlerce firma ve alt tedarikçisi ile birlikte 500 binden fazla kişiye direkt iş imkanı sağlayan ve toplamda 1 milyonun üzerinde kişiyi etkileyen, yıl içerisinde 70-80 bin civarında küçük, orta ve büyük ölçekli aktivite gerçekleştiren, yıllık 1 milyon civarında günlük sigortalı personel çalıştıran bir endüstriyiz. Mart 2020'de hayatımıza giren ve girdiği günden beri sağlığımızı, sosyal hayatımızı, işimizi, aşımızı, kısacası hayatın akışını derinden etkileyen pandemi kaynaklı krizi en ağır yaşayan sektörleriz. Bu sıkıntılı sürecin faaliyet alanımız açısından 2021 yılı sonu ve hatta 2022 yılına uzayabileceği göz önünde tutulduğunda, ticari hayatlarımıza devam edebilme ihtimalimizin her geçen gün azaldığı anlaşılmaktadır. Ülkemize katma değer oluşturmaya devam edecek, ekonomik ve sosyal öneri ve taleplerimizin desteklenmesini bekliyoruz” dedi.