IAAF Çocuk Oyunları Koordinatürü Necdet Ayaz istifa etti

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin 196 ülkede uygulamaya başlattığı Çocuk Atletizmi Projesinin Türkiye çalışmalarını 2014 yılından bu yana sürdüren IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz görevinden istifa etti. 7-12 yaş grubunda çocukların atletizme ve dolaylı olarak spora kazandırılması amacıyla başlatılan projeyi 19.05.2014 tarihinden 18.09.2019 tarihine kadar gerçekleştirilen ekibin başında koorninatörlük görevini yürüten Necdet Ayaz döneminde gerçekleşen seminerlerle 16.936 çocuk eğlenceli atletizm ile tanıştırılırken, 7.522 kursiyere 'IAAF Çocuk Atletizmi Eğitmenlik Sertifikası' verildi.

Dünyanın 196 ülkesinde uygulanan projenin Türkiye'yi kucaklaması için Çanakkale'den Ardahan'a seminerler gerçekleşirken, Necdet Ayaz yönetiminde Türkiye, projeye gelecek nesillerin daha sağlıklı ve spor kültürünü alarak yetişmesi için 'Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım', 'Madde ve Teknoloji Bağımlılığı', 'Fair-Play' gibi yenilikler ekledi ve bu eklemeler Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından da büyük takdir gördü. Bunun yanında proje içine Fair-Play dersinin eklenmesi sonucu Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Fair-Play Tanıtım büyük ödülünü de kazandı.

Ayrıca atletizmin değerlerini genç kuşaklarla tanıştırıp, onların deneyimlerinden istifade etmelerini sağlayan 'Eskimeyen Değerler' konusu seminerler içinde büyük ilgi topladı.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklara yönelik uygulanan projeye ebeveynlerin de ilgisinin de çekilebilmesi için başlama yaşı (2018 yılından itibaren) 7'den 3'e indirildi. Bununla birlikte projenin çok daha anlamlı kılınabilmesi için de Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Müdürlüklerinde açılan spor kurslarına 'IAAF Çocuk Atletizmi' projesinin 'Modül' olarak dahil edilebilmesi de sağlandı. Kursiyerler almış oldukları belge ile Halk Eğitim Müdürlüklerinde ücret karşılığında kurs açabilme imkanına da kavuşturuldu.

Böylesi önemli bir projeyi IAAF'ın takdir ettiği şekilde geliştirerek Türkiye'ye yayan IAAF Çocuk Oyunları Koordinatörü Necdet Ayaz, “Türkiye Atletizm Federasyonu'yla yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle bu önemli projeden ayrılmak zorunda kaldık. Bugüne kadar projeyi gönüllü hizmet veren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.