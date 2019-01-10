IAAF'tan Türkiye Çocuk Atletizmi Projesine büyük övgü

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'den (IAAF) dünyadaki en etkili altyapı projesi olarak kabul edilen "IAAF Çocuk Atletizmi" projesinin uygulanmasından dolayı Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı'na (TAF) büyük övgü geldi.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF); 2014 yılından 2018 yılına kadar yapılan çalışmaları IAAF'a detaylı bir rapor olarak gönderen Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Oyunları Koordinatörlüğü'ne resmi bir yazı gönderdi. IAAF Gelişim Direktörü Harald Müller imzalı resmi yazıda, Çocuk Atletizmi Projesi'nin Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından uygulanış biçiminin kendilerini ciddi anlamda etkilemiş olduğu belirtildi. 2014 yılından itibaren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Çocuk Oyunları Koordinatörlüğü'ne atanan eski milli, şampiyon ve rekortmen atlet, 5 ilde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapmış olan Necdet Ayaz ve bir avuç gönüllü tarafından, uygulanan projede, 2014'ten bugüne kadar 64 il ve ilçeden 6 bin 937 kursiyer katılmış ve 3-12 yaş grubundan 16 bin 100 çocuğa da “Eğlenceli Atletizm” yaptırılarak uygulanmıştır.

IAAF'tan destek mesajı

Çocuk Oyunları Koordinatörlüğünce projeye ilave edilen "Madde ve Teknoloji Bağımlılığı ve Çocuklar, Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım ve Fair- Play" derslerinin yanısıra "Geçmişine Değer Vermeyenler Geleceğine Yön Veremezler" sloganı doğrultusunda "Eskimeyen Değerlerimiz" in anılması ilave edilmiş olması projenin diğer ülkelerden farklı ancak çok daha anlamlı uygulanması sağlanmıştır. Yapılan ilaveler proje sahibi "IAAF" tarafından da takdir görmüştür. Projeye ebeveynlerin ilgisinin çekilebilmesi için de 2017 yılından itibaren "Başlamak için erken değil" sloganı ile başlama yaşı 7 den 3'e indirilerek uygulanıyor olması proje sahibi IAAF'ın Gelişim Direktörü Müller'in de yazısında belirtmiş olduğu gibi büyük bir heyecan ortaya çıkarmış ve Türkiye'de daha çok çocuğun bu projeye etkin bir biçimde katılımının sağlanabilmesi için tüm desteğin Türkiye Atletizm Federasyonu'na verileceği belirtilmiştir.

Müller'in yazısında "IAAF Çocuk Atletizmi" projesinin yeni bir formata kavuşturulacağı belirtilmiş, yeni formatta ekipman alımına gerek duyulmayacağı ancak eğitimcilerin eğitilmesiyle ilgili yatırımların yapılacağını bu konuda da gerekli olan desteğin verileceği belirtilmiştir.