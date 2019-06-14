IAAPA Expo Asia Fuarı'nda Polin Waterparks standına yoğun ilgi

Dünya su parkı sektörünün önemli oyuncularından yerli Polin Waterparks, katıldığı Şangay'da gerçekleşen Uluslararası Eğlence Parkları ve Atraksiyonları Birliği (IAAPA) Expo Asia 2019'da yoğun ilgi gördü.

Dünya su parkı sektörünün önemli oyuncularından Polin Waterparks, 12-14 Haziran tarihleri arasında Şangay'da gerçekleşen IAAPA Expo Asia 2019'da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Fuarın ilk günü standında geçtiğimiz Kasım ayında dünya eğlence sektörünün tüm oyuncularını bir araya getiren, trendlerin belirlendiği, Uluslararası Eğlence Parkları ve Atraksiyonları Birliği (International Assosciation of Amusement Parks and Attractions -IAAPA) tarafından düzenlenen sektörün en önemli fuarlarından IAAPA Expo'da sektörü sarsan bir yeniliğe imza atarak sektöre sunduğu dünyanın ilk tamamen seffaf kompozit su kaydırağı olduğu belirtilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yayınlarından Aquatics International tarafından da en değerli ürün ödülüne layık görülen Glassy su kaydırağını, hem de Asya bölgesinde MMC firması ile birlikte gerçekleştirecekleri ‘MCC Kunming Rainforest & Indoor Snow Park' projesini tanıttıkları bir basın konferansı düzenledi.

Ayrıca fuarda, şirketin diğer ürünler Splash Bucket ve VR Splash Cabin de sergilendi.