IATA'da bayrak değişimi

Nane; 1 yıllık görev süresini tamamlayarak, IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı bayrağını RwandAir CEO'su Yvonne Manzi Makolo'ya devretti.

Nane; 1 yıllık görev süresini tamamlayarak, IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı bayrağını RwandAir CEO'su Yvonne Manzi Makolo'ya devretti. Görevi Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın İstanbul'da gerçekleştirilen 79. Yıllık Genel Kurulu'nda devralan Yvonne Manzi Makolo, IATA'da bu görevi üstlenecek ilk kadın olacak ve 1 yıl boyunca görevini sürdürecek. Mehmet T. Nane ise 1 yıl daha İcra Kurulu'nda yer almaya devam edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet T. Nane, “Havacılık sektörünün oldukça zorlu bir döneminde, IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli bir sorumluluğu üstlenmek ve IATA'nın ilk Türk başkanı olmak benim için büyük bir gurur ve ayrıcalıklı bir deneyimdi. Başta IATA Genel Müdürü Willie Walsh olmak üzere tüm IATA ekibine en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi ise bambaşka bir gururu yaşıyorum; çünkü görevi benden devralan RwandAir CEO'su Yvonne Manzi Makolo, IATA'nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı olacak. Kendisine global havacılık sektörünün sürdürülebilir gelişimini destekleyecek çalışmalarında sonsuz başarılar diliyorum” dedi.

Doha'da düzenlenen 78. IATA Yıllık Genel Kurulu'nda IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini JetBlue Airways CEO'su Robin Hayes'den devralan Mehmet T. Nane, 1 yıllık görev süresi boyunca IATA'nın 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak ve sektörde kadın temsilini artırmak gibi öncelikli hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve sektörün daha da ileriye taşınması amacıyla çalışmalar yaptı. Bu çalışmalara ek olarak; Türk havacılık sektörüne olan inancı ve güveniyle, göreve başladığı günden bu yana yaptığı yoğun çalışmalarla, IATA'nın Avrupa ve dünya toplantılarının Türkiye'de yapılmasına katkı sağladı.