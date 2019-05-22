İAÜ'den Sazlıbosna'ya “Bir Kitap Bir Umut”

Topluma Hizmet dersi kapsamında Arnavutköy'ün Sazlıbosna mahallesinde bulunan Sazlıbosna İlkokulu ve Ortaokulu'na, İstanbul Aydın Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği öğrencileri “Bir Kitap Bir Umut” adlı bir kütüphane yaptırdı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde eğitim alan Özge Berber ve Zeliha Arslan isimli iki öğrenci, bölümün 3'üncü sınıfında verilen “Topluma Hizmet” dersi kapsamında, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Sazlıbosna mahallesinde yer alan Sazlıbosna İlkokulu ve Ortaokulu'na, “Bir Kitap Bir Umut” adlı 2 bin kitaplık bir kütüphane yaptırdı.

“Amacımız okuma sevgisi aşılamak”

Kütüphanenin açılışı, geçtiğimiz günlerde başta proje koordinatörü İAÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kınık Topalsan, Sazlıbosna Mahalle Muhtarı Oktay Teke ve Okul Müdürü Ahmet Ermumcu olmak üzere, Arnavutköy Belediye Meclis Üyeleri ve parti il başkanları ve öğrencilerin de katılımıyla gerçekleşti. Törende kütüphane hakkında konuşan proje sorumlusu öğrenciler Özge Berber ve Zeliha Arslan, amaçlarının çocuklara kitap okuma sevgisini aşılamak ve okumaya teşvik etmek olduğunu söylediler. Kütüphanede öğrencilerin boş zamanlarını verimli geçirebilmeleri için zeka oyunları da yer alıyor. Projenin gerçekleşmesinde ayrıca Onur Elektrik, Depo Global Lojistik ve Antrepo, Şah Berberoğlu İnşaat, Güldaş Grup, Avcılar Doruk Eczanesi ve Avcılar Kültür Temel Lisesi gibi kuruluşlar da sponsorluk desteği sağladı.