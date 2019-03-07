İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İbadete açılan Çamlıca Camii havadan görüntülendi

İSTANBNUL(İHA)-Yapımı 6 yıl süren Çamlıca Camii’nde ilk ezan, Regaib Kandili dolayısı ile bu sabah okundu.

İSTANBNUL(İHA)-Yapımı 6 yıl süren Çamlıca Camii'nde ilk ezan, Regaib Kandili dolayısı ile bu sabah okundu. Vatandaşlar Çamlıca Camii'ndeki ilk ezanla birlikte sabah namazına akın etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da sabah namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. İslam mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak inşa edilen cami, ilk ezanın okunduğu anlarda İHA tarafından havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.