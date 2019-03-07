İbadete açılan Çamlıca Camii havadan görüntülendi

İSTANBNUL(İHA)-Yapımı 6 yıl süren Çamlıca Camii'nde ilk ezan, Regaib Kandili dolayısı ile bu sabah okundu. Vatandaşlar Çamlıca Camii'ndeki ilk ezanla birlikte sabah namazına akın etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da sabah namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. İslam mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak inşa edilen cami, ilk ezanın okunduğu anlarda İHA tarafından havadan görüntülendi.