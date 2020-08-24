İbadete açılan Kariye Camii'nin içi görüntülendi

Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilen Bizans döneminden kalma Kariye Camii'nin içi görüntülendi. Müze olarak hizmet vermeye devam eden camiye ziyaretler sürüyor.

1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19'uncu Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile Kariye Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmişti.

75 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii'nin içi görüntülendi. Yerli ve yabancı turistler müze olarak hizmet vermeye devam eden camiye ziyaretlerini sürdürerek mozaik ve fresklerin fotoğrafları çekti. Resmi gazetede yayınlanan kararla cami statüsüne kavuşan Kariye Camii'nde ibadetin başlayacağı gün bekleniyor.