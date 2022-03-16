İbadethaneye hakaret eden şahsa re'sen soruşturma

Sosyal medyadan ibadethanelerle ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle birçok kullanıcı tarafından CİMER'e şikayet edilen şahıs hakkında 2 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Zanlının, şehit Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerinden biri olan Şafak Yayla'nın fotoğrafını 'seni çok seviyoruz Şafak' şeklinde paylaştığı da belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformu üzerinden ibadethanelerle ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle pek çok kullanıcı tarafından CİMER'e şikayet edilen Furkan Deniz T. hakkında soruşturma başlattı. Hakkında, 'suçu ve suçluyu övme' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılan şüpheli Furkan Deniz T.'nin 15 Mart tarihinde yaptığı paylaşımlara çok sayıda kişi tepki göstermişti.

Öte yandan, hakkında soruşturma başlatılan Furkan Deniz T.'nin Facebook hesabından, görevi başında şehit edilen Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerinden biri olan Şafak Yayla'nın fotoğrafını 'seni çok seviyoruz Şafak' şeklinde paylaştığı da belirlendi.

Şehit savcıyı katleden teröristlerden Şafak Yayla ile firari FETÖ'cü Ahmet Sait Yayla'nın kuzen oldukları ortaya çıkmıştı. Amerika'ya firar eden ve FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle pasaportu iptal edilen Ahmet Sait Yayla, hain darbe girişiminden sonra Amerika'da katıldığı ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki bir oturumda darbe girişiminin arkasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in olmadığını öne sürmüştü.