İBB, 7'nci Uluslararası Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi KUDEB, yerli ve yabancı akademisyenler ile sektör temsilcilerinin katılımıyla 15-16 Nisan'da düzenlenecek Uluslararası “7'nci Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumu”na ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB) Ahşap Eğitim Atölyesi tarafından yedinci kez düzenlenen “Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumu" (Symposıum On Restoratıon And Conservatıon of Tradıtıonal Tımber Structures 7), 15-16 Nisan 2019 tarihlerinde Beşiktaş'taki Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de gerçekleştirilecek. Ahşap ve koruma dünyasını bir kez daha buluşturacak uluslararası sempozyumda; “Dünyada Ahşap Sektörü ve Koruma Çabaları”, “Restorasyon, Konservasyon ve Onarım Uygulamaları”, “Modern Ahşap Yapılar Oturumu” ile “Arkeolojik Ahşabın Korunması ve Restorasyonu” başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Sempozyuma, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, İtalya, Rusya, Norveç ve Avusturya'dan katılacak akademisyenler ile sektör temsilcileri, ülkelerindeki ahşap yapılara yönelik restorasyon ve koruma çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleştirecek. Türkiye'den katılacak akademisyenler de başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesindeki ahşap yapıların korunması ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler verecek.

“Ahşap Dünyayı Nasıl Kurtarabilir?” başlıklı sunumda, ahşap mühendisliği ile endüstriyel ahşap ürünlerin; üretim, inşa, analiz ve onarım süreçleri irdelenecek. “Yenikapı Batıklarında Demir Bileşenlerinin Neden Olduğu Bozulmalar ve Çözüm Önerileri” başlıklı sunum ise, İstanbul'un derin tarihine ışık tutacak. Uluslararası ahşap akademisi ile ahşap sektörü, sempozyumda modern ve tarihi ahşap yapılarla ilgili bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak. İBB Bürokratları, akademisyenler ile koruma konusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyum, üniversite öğrencilerine, özel sektördeki ahşap uzmanlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve ahşap yapı kullanıcılarına da açık olacak.

İBB KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi, “Geleneksel Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Eğitim Programı” kursiyerlerinin çalışmalarından örneklerin yer alacağı “Geleneksel Ahşap Yapı Elemanları” sergisini de sempozyumla eş zamanlı olarak açacak. Sempozyum programı ve ayrıntılı bilgiler www.ibb.gov.tr/kudeb sayfasında yer alıyor.