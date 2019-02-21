İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İBB Adayı Binali Yıldırım, Silivri'de Cumhur İttifakı Adayı için destek istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Silivri’de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Silivri'de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Yıldırım, ilçede Silivri Cumhur İttifakı belediye başkan adayı Volkan Yılmaz için destek istedi.


Programına Silivri Terminali'nde başlayan Binali Yıldırım, taksici esnaflarıyla bir araya geldi. Taksici esnafının taleplerini dinleyen Yıldırım, ticari bir taksinin direksiyonuna geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi.Yıldırım ve beraberindekiler Silivri Terminali karşısında bulunan Kız İmam Hatip Orta Okulu öğrencilerinin tezahüratlarına kayıtsız kalmayarak yanlarına gitti. Kız öğrencilerle sohbet eden Yıldırım, daha sonra AK Parti Silivri ilçe teşkilatı önünde partililere hitap etti.


Yıldırım, “İstanbul'un çiçeğini, başka şehirlerden alıyoruz. Burnumuzun dibinde Silivri'de, çiçekçilik köyü var. Şimdi onu geliştireceğiz, bütün İstanbul'u süsleyecek çiçekleri de Silivri'den almış olacağız. Bu işten dolayı 4 bin kişi iş sahibi olacak”dedi.


İstanbul'da da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetlere eriştirecek kadroların hazır olduğunu söyleyen Yıldırım, mevcut belediye başkanına atıfta bulunarak " Bazıları diyor ki Silivri'de huzur var. Silivri'de huzur elbette olacak, bu bir lütuf mu, Silivri'de 2003-2004'te huzur yok muydu? Hüseyin Turan'ın hizmetleri unutulur mu, çünkü o gönül belediyeciliği yaptı, gönüllere girdi. Şimdi de Volkan Yılmaz aynı şekilde onun bıraktığı yerden bütün bu hizmetleri yapacak. Biz de onun yanında olacağız" şeklinde konuştu.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yaptığı konuşmanın ardında önce AK Parti ilçe teşkilatını daha sonrada MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.


Yıldırım'ın programı Silivri sahilindeki balıkçı esnafı ziyareti ve İş adamları ile hazırlanan salon programıyla devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.