İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu'nu yalanladı;

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2017-2018 döneminde İBB'nin şirketlerinde çalışan ve “taşeron yasası” ile kadroya geçirilen işçiler için “yeni bir işe alım, güvenlik-arşiv soruşturmaları yapılmamış” dedi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu ise, “İBB Başkanı yine yalana ve iftiraya sarıldı” diye sert çıktı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını yalanladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın, 28 Eylül 2017-31 Aralık 2018 tarihleri arasında 30 bin kişiyi işe aldığını söylediğini belirten İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, bu işe alımların, 2017 yılında çıkan “taşeron yasası” ile gerçekleştirdiğini açıkladı. ‘İBB'deki taşeron işçilerin' kadroya geçirilmesini, İmamoğlu'nun ‘yeni bir işe alım' gibi gösterdiğini ve algı yapmaya çalıştığını aktaran Göksu, “İBB Başkanı her zaman olduğu gibi bugün de yalana ve iftiraya sarıldı” dedi.

Hepsinin arşiv araştırılması yapıldı

İmamoğlu'nun, “O dönem arşiv araştırması yasak olmadığı halde, işe giren 30 bin kişiden 10 bin kişi için arşiv araştırması istenmemiş. Bunu ben yapsam neler olurdu, siz düşünün” sözleri Göksu tarafından yalanlandı. Göksu, İBB'ye “taşeron yasası” ile geçen tüm çalışanların, güvenlik ve soruşturmaları yapılarak, soruşturma sonuçlarının da ilgili komisyonlarda değerlendirilerek işe alındığını belgeleriyle açıkladı.

İmamoğlu'nun bahsettiği “İBB'ye 30 bin işçi alımı” konusu

24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanan “Olağanüstü Hal Çerevesinde Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile İBB Belediye Şirketleri'ne İş Kanunu'na tabii olarak kadroya geçirme işlemleri yapılmıştı. 2017 yılında çıkan bu geçici madde ile taşeron olarak çalışan işçiler, 2018 yılının Nisan ayında kadroya geçirilmişti. 22 bin 73 yüklenici çalışanlar İBB şirket kadrolarına, güvenlik ve soruşturmaları yapılarak, soruşturma sonuçları da ilgili komisyonlarda değerlendirilerek işe alınmışlardı. Daha sonraki süreçte ise emekli olan veya işten ayrılanların yerine KHK çereçvesindeki kadrolar için 6 bin 165 kişi işe alınmış. Bunların tamamı da şirketlerde oluşturulan komisyonlar tarafından arşiv sonuçları değerlendirilerek işe alınmıştı.

Arşiv soruşturması İmamoğlu döneminde kaldırıldı

Öte yandan İBB Başkanlığı'na geçen Ekrem İmamoğlu döneminde ise İnsan Kaynakları Koordinatörü Öncü Özhan Öner'in talimatıyla, “arşiv soruşturmasına gerek olmadığı” gerekçesiyle, arşiv araştırması yapılması işlemleri ve süreçleri İBB Şirketleri için iptal edilmişti.