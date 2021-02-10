İBB, AK Partili belediyelerin yönettiği ilçelerdeki çatı uçmalarına müdahale etmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, önceki gün İstanbul'da etkili olan fırtınada AK Parti yönetiminde bulunan ilçelerden arayan mağdur vatandaşlara, “Bizim böyle bir çalışmamız yok, ilçe belediyesini arayın” cevabı verdi. Bu durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyeleri arasında çifte standart uyguladığını gözler önüne serdi.

İBB'nin tutumu, İstanbul'da lodos afetine en çok maruz kalan ilçelerin başında gelen Esenler'de ortaya çıktı. Esenler Belediyesi'ne gelen toplam 86 şikayetten büyük bir kısmı çatı uçması oldu. Her başvuruyu değerlendiren Esenler Belediyesi, tehlike arz eden olumsuzlukları ortadan kaldırdı ve sokakları trafiğe açtı, gerekli temizlikler yaptı.

Ancak belediye ekipleri yüksek merdivenli itfaiye araçlarının müdahalesi gereken bazı olaylara anında müdahale edemedi. Esenler Belediyesi'nin o an için çözüm üretemeyeceği durumlarda vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul İtfaiyesi'ni arayarak yardım istedi. Daha önceki yıllarda bu gibi afet durumlarında anında müdahale eden İstanbul İtfaiyesi bu sefer sebep göstermeksizin arayıp yardım isteyen vatandaşlara, “Bizim böyle bir çalışmamız yok, ilçe belediyesini arayın” cevabı verdiği iddia edildi.

Esenler Belediyesi sorunu çözdü

İtfaiyenin bu tutumu karşısında Esenler Belediyesi de sorumluluk alanında olmamasına rağmen özel şirketlerden araç temin ederek ilçede fırtınadan etkilenen 10'dan fazla çatıya müdahale etti ve vatandaşların mağduriyetlerini giderdi. Diğer taraftan mağdur olan vatandaşların zararlarının giderilmesi için AFAD ile ilgili görüşmeler yapan Esenler Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ile birlikte koordine içinde zarar tespitlerine de başladı.