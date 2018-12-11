İBB, Avrupa'da kentsel hareketliliğe yön veren ekipte

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir ilki başararak Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'ne bağlı Kentsel Hareketlilik komitesine katıldı. Türkiye'den ilk kez bir kurumun yer aldığı komitede 13 şehir, 17 şirket ve 18 üniversite ve araştırma kuruluşu yer alıyor. Komite “Yaşanabilir Kentsel Alanlar için Hareketlilik” sloganı ile en az 7 yıl boyunca görev yapacak.

Avrupa'nın en büyük Inovasyon ve Teknoloji Kurumu olan Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'ne (EIT) bağlı Kentsel Hareketlilik alanında yeni bir komite kurulmasına dair açtığı çağrıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de içinde bulunduğu 48 ortaklı MOBiLus isimli konsorsiyum kazandı. MOBİLus, dev firmaların aralarında bulunduğu iki konsorsiyumu geride bırakarak komiteyi aldı.

Türkiye'den ilk kez bir kurum Avrupa Inovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nde yöneticilik aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın içinde bulunduğu MOBİLus Konsorsiyumu “Yaşanabilir Kentsel Alanlar için Hareketlilik” sloganı ile bu görevi yürütecek. Bu konuda gelecek hibe projelerinin kaynak aktarımının yöneticiliğini yapacak.

Konsorsiyumun ana hedefleri ise şu şekilde; “Avrupa'nın Hareketlilik alanında bilgi ve inovasyonunu gerçekleştiren itici gücü olmak. , Kentsel Hareketlilik uygulayıcılarının yeni nesil eğitimlerini yürütmek, Uygulamaya aday fikirlere destek olmak, Geleceğin hareketlilik hizmetleri ve çözümlerinin pazarlara sunulmasını hızlandırmak. Yeni hareketlilik çözümlerini Avrupa'ya ve ötesine taşımak olacak.”

Faaliyetlerin finansal büyüklüğü 1.6 milyar Euro

İBB'nin de yer aldığı 48 ortaklı MOBİLus Konsorsiyumu, finansal büyüklüğü 1.6 Milyar Euro'yu bulacak faaliyetleri en az 7 yıl boyunca yürütecek. Bu bütçenin yüzde 25'i EIT tarafından fonlanacak olup ilk sonuçların 2020 yılında alınması bekleniyor.

Konsorsiyumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Amsterdam, Barselona, Kopenhag, Eindhoven, Hamburg, Helmond, Helsinki, Milan ve Stockholm gibi şehirler BMW, VW, SEAT, SKODA, MAN gibi otomotiv şirketleri ve Münih Teknik Üniversitesi, Danimarka Teknik Üniversitesi, Hollanda Kraliyet Teknoloji Enstitüsü gibi Avrupa'nın önde gelen üniversite ve enstitüleri bulunuyor.

İlk genel kurul yarın İspanya'da yapılacak

EIT Kentsel Hareketlilik Komitesi 12 Aralık 2018 tarihinde İspanya'nın Barselona kentinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yer alacağı ilk Genel Kurulu'nu gerçekleştirerek 1 Ocak 2019 tarihi ile en az 7 yıl sürecek çalışmalarına başlayacaktır.

Konsorsiyumun Türkiye ayağını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı altında Trafik Müdürlüğü yönetmekte olup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak şirketi ISBAK A.Ş. ve TÜBİTAK bağlı ortak olarak İBB'ye destek veriyor.

EIT Komiteleri 6 binden fazla istihdam, 1 milyar Euro yatırım sağladı

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) Avrupa Birliği içinde İnovasyon ve Girişimciliği artırmak amacıyla Avrupa Birliğine bağlı faaliyet gösteriyor. EIT 2008 yılından bu yana Sağlık, Gıda, İklim, Hammadde, Enerji ve Dijital komiteleri ile 6000'den fazla istihdam üretmiş, 1 milyar Euro'ya yakın yatırım sağlamış, 600 den fazla yeni ürün ve hizmet üretmiş ve bin 250 den fazla girişimciye destek verdi.