İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kartal'daki proje alanında incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ‘Kartal Neyzen Tevfik Meydanı Yenileme Projesi' kapsamında şantiye alanında incelemelerde bulunarak, yapılan son çalışmalar hakkında teknik ekipten detaylı bilgi aldı.

Kartal Neyzen Tevfik Meydanı şantiyesinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve kurum bürokratlarından detaylı sunumlar aldı. İncelemelere Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı da eşlik etti.

“Kartal'a çok şık bir alan hediye edeceğiz”

Kartal Neyzen Tevfik Meydanı yenileme çalışmaları hakkında açıklama yapan İmamoğlu, “Kartal'da Neyzen Tevfik Meydanı'ndayız. Tren yolunun hem D100 tarafı hem Marmaray tarafındaki caddelerdeki düzenlemeyle beraber, burada kendi içinde kotları olan çok şık bir meydan düzenlemesi yapıyoruz. İBB'nin bütün birimleri, Park Bahçeler olsun, Fen İşleri olsun, Yol Bakımı olsun, bütün birimleriyle hem cadde düzenlemeleri hem trafik akışı, hem de buradaki meydan düzenlemesiyle Kartal'a çok şık bir alan hediye edeceğiz. Devlet Demiryolları'yla birkaç sorun var. Teknik sorunlar. Onları aşmak için de görüşmeleri Kartal Belediye Başkanımız, bizim yetkili arkadaşlarımız, Genel Sekreter Yardımcımız beraber yürütüyor, sürdürüyorlar.” şeklinde konuştu.

"Altyapı çalışmaları yapıldı"

Mayıs, haziran gibi bu meydanda gezmeyi ümit ettiklerini anlatan İmamoğlu, "Hem yağmur suları olsun hem pis su kanalları olsun, kanalizasyon olsun, burada büyük altyapı çalışmaları yapıldı. Zaten altyapısı bitmeden, üstünü cilalamıyoruz. Yani önce altyapısıyla uğraşıyoruz, sonra üst yapıyı en nitelikli bir biçimde bitirip, halka hediye ediyoruz ki, kalıcı olsun. 30-40-50 yıl da geçse, burada hiçbir sorun yaşanmasın" ifadelerini kullandı.

Neyzen Tevfik Meydanı çalışmaları hakkında açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise, "Bugün İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte Neyzen Tevfik Meydanı'nda başlayan yenileme çalışmalarını yerinde inceledik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalarımızla çok yakında meydanımız yeni görünümü ile daha yeşil, ferah ve işlevsel hale gelecek." ifadelerinde bulundu.