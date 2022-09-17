İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattını test etti

Hattın Ekim ayında açılacağını söyleyen İmamoğlu, Hisarüstü Meydanı'ndaki düzenlemeye yönelik de eleştiride bulunarak “Ayıp yahu. O görüntüyü orada istemiyoruz” dedi.

Aşiyan'dan Rumeli Hisarüstü'ne yeni bir ulaşım seçeneği olan Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattının test sürüşü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu, test sürüşü öncesinde Hisarüstü Meydanı'nda yapılacak düzenlemelerle ilgili bilgi aldı. Meydanın bir kısmında bulunan çevirme alanını beğenmeyen İmamoğlu, çok çirkin bir görüntü olduğunu ve kaldırılmasını istediğini söyledi. Ardından test için fünikülere binen İmamoğlu, hattın önümüzdeki Ekim ayında açılacağını belirtti.

“Ayıp yahu, o görüntüyü orada istemiyoruz”

Füniküleri test etmeden önce Hisarüstü Meydanı'nda yapılacak düzenlemelerle ilgili bilgi alan Ekrem İmamoğlu, “Orta kısımdaki çevirme işi emniyetle ilgili bir şey mi? Ne anlamı var o çevirmenin? Bir sorun, gerekiyorsa ona uygun bir peyzaj yapalım. Hiç yakışmıyor. O alanda çok çirkin. Bir avuç yer, ayıp yahu. O görüntüyü orada istemiyoruz. Şikayetimizi gerekirse valiyle konuşalım” dedi.

“Ekim sonuna doğru güzel bir açılış yapacağız”

Ardından test sürüşü için metroya binen İmamoğlu burada, “Evet, ilk test sürüşümüzü yapıyoruz. Sanıyoruz durağa da geldik. Artık sonuca doğru yürüyoruz. Yani ekim sonuna doğru Cumhuriyetimizin 99'uncu yıldönümüne yakın günlerde burada İstanbullular ile güzel bir açılış yapacağız. Hisarüstü'nü Aşiyan ile buluşturacağız. Vatandaşlarımızı Aşiyan'dan boğaz yoluyla İstanbul'un birçok noktasına dağıtıyor olacağız. Zaten yukarıda metro hattıyla buluşan bir durağı da var” ifadelerini kullandı.