İBB Başkanı İmamoğlu Gezi Parkı'nda incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı'nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu, Taksim Tasarım Yarışması'nda 150 proje arasından sona kalan 20 projenin değerlendirildiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kamusal açık alanlara yönelik düzenlediği Taksim Tasarım Yarışmaları'na başvuran 150 proje arasında 20 proje sona kaldı. Süreci yakından takip eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı'nda incelemelerde bulundu. Sona kalan 3 projeyi de vatandaşların beğenisine sunacağını ifade eden İmamoğlu, meydanın yeni görüntüsü ile insanın içini ısıtacağını söyledi.

“İnsanı içine çeken ve ısıtan bir görüntü oluşsun istiyoruz”

İstanbulluları Taksim Meydanı'nın yeni görüntüsü ile yakın zamanda buluşturacağını söyleyen İmamoğlu, “Yarışmanın şu an son 20'nin görüşmeleri sürüyor. Yarışmaya 150 civarında proje katılmıştı. Şimdi son 20 proje analiz ediliyor. Buradaki bu beton ağırlıklı görüntüyü ortadan kaldıran insanı içine çeken ve ısıtan bir görüntü oluşsun istiyoruz. İnsanla zaten meydanın bir anlamı var. Hem İstanbul'un tarihi kurgusuna meydanın tüm hassasiyetini koruyan ve kollayan bir anlayışla inşallah çok güzel sonuçları en yakın zamanda sizlerle paylaşacağız. İlk 3 projeyi de toplumun oyuna sunacağız. Burada ciddi bir temizliğe ihtiyaç var. Değişime ihtiyaç var” diye konuştu.