İBB Başkanı İmamoğlu: “Öyle bir zam falan yok”

Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı'nın geliş gidiş yönünde çalışan 2 Tünel Delme Makinesi (TBM) aynı anda Kaynarca İstasyonunda buluştu. TBM çıkış törenine Törene İBB Başkanı İmamoğlu katıldı. İmamoğlu kendisine yöneltilen İSKİ'nin gizli zam yaptığı iddialarına ilişkin, “Öyle bir zam falan yok. Bu bir yasal durum, hukuksal bir durum” dedi.

2023 yılında hizmete girmesi planlanan 13 km uzunluğundaki Pendik-Kaynarca-Tuzla metro hattının 4.9 km'lik ilk etabında 2. TBM çıkışıyla düzenlenen töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetti. Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı'nın geliş gidiş yönünde çalışan 2 Tünel Delme Makinesi (TBM) aynı anda Kaynarca İstasyonunda buluştu. 1.Hat, Kadıköy Tavşantepe Metro Hattı'nın Tavşantepe istasyonundan başlayarak Marmaray hattının İçmeler istasyonu bitişiğinde son bulacak. 2. Hat ise Marmaray Hattı'nın Pendik istasyonunun bitişinden başlayarak Tavşantepe Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nın Fevzi Çakmak İstasyonu'na bağlandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı

“İSKİ yönetim kurulu böyle bir karar almak zorunda kaldı”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ tarafından gizli zam yapıldığı iddialarına ilişkin, “Öyle bir zam falan yok. Zaten meclisin kararı tam okunduğunda görünecek ki, ilgili kurumlara sorulmak kaydıyla yürürlüğe girmesi diye söylenmişti. Biz ona rağmen yürürlüğe sokmuştuk. Ama daha sonra Sayıştay'ın aldığı karar sonrası biz böyle bir hakkı kullandırmamamıza, uygulamamamıza rağmen, sanki uygulamış gibi, İSKİ şu ana kadar sadece kısacık bir dönemde 150 milyon liranın üzerinde bir vergi borcu bize çıkartarak, bunu da yapılandırıp ödemesine başladık. Sayıştay'ın burada net somut bir kararı var. Ve usulüne göre de oradan doğan katma değer vergisini bizden tahsil eden bir devlet kurumu var. Şu anda vatandaştan almadığımız bir verginin KDV'sini ödüyoruz. Dolayısıyla bu bir yasal durum, hukuksal bir durum. Bizim tek başına, bireysel aldığımız bir karar değil. İSKİ yönetim kurulu böyle bir karar almak zorunda kaldı ve uygulamak zorunda kaldı. Gerekçelerini İSKİ zaten basına açıklayacaktır, açıklamıştır, diye düşünüyorum” dedi.

“Benim gündemim İstanbul'a hizmet üretmek”

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna, “Ben bütün bu tartışmaların dışında bir insanım. Ne konuşulur, ne konuşulmaz, ne yazılır, ne çizilir, ne yapılır, ne yapılmaz. Hiç ilgilenmesek de her gün bir şekilde bizi bu türbülansın içine sokma çabasında olan bir kısım var. Bir türbülans yaşatılıyor ve bizi de o türbülansın içinde tutmaya çalışıyorlar. Ben o türbülansın, o tünelin içinde değilim ama az önceki metro tünellerinin içerisindeyim. İstanbul'a hizmet üretmeye çalışıyorum. Ve bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Dünyanın en fazla metro üreten kenti durumuna geldik, sadece iki yılda. Bu başarımızı bütün ülkemiz alkışlıyor. Milletimiz gerçek işlerle muhatap olmak istiyorlar. Onlar da şu an ürettiğimiz hizmetler. Bir de ülkemizin gerçek bir konusu var. O da yoksulluk, işsizlik, döviz artışı. Bu artışın oluşturduğu, ülkemizdeki her vatandaşın üstüne yük bindirdiği maliyetler, kurumların üstüne yük bindirdiği maliyetler, ekonominin gündemi varken bu gündem dışında başka bir gündemle süreci yoğurmak isteyen insanlar benim gündemim İstanbul'a hizmet üretmek, Türkiye'nin gündemi de ekonomik sıkıntılar” dedi.