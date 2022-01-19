İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Sezen Aksu'ya destek

Adem ve Hz. Havva'ya hareket içeren şarkı sözleri nedeniyle büyük tepki çeken Sezen Aksu'ya destek vererek, “Olur öyle, onlar kelime. Sanatçılara hassas davranmak gerekir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Unkapanı Yağmur Suyu Tüneli'nin çalışmalarını yerinde inceledi. Burada basın mensuplarına konuşan Ekrem İmamoğlu, Sezen Aksu'nun “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkı sözünde geçirdiği “Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya” sözlerine destek vererek, “Olur öyle, sanatçılar hassastır” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Hz. Adem ve Hz. Havva'ya hakaret içeren şarkı sözleri nedeniyle eleştirilen Sezen Aksu'ya sahip çıktı.

Sezen Aksu'ya destek veren İmamoğlu, "Olur öyle, onlar kelime. Yani ne anlamda kullanıldığı belli. Yani gerek vardır yoktur, sanatçılar hassastır, sanat hassastır. Sanatçılara karşı duyarlı ve farklı davranmak gerekir. Onların hassas duygularına katkı sunmak gerekir" dedi.

Sezen Aksu'ya sosyal medyada attığı destek tweeti de hatırlatılan İmamoğlu, "Mahkeme kurmadık, sadece karşılıklı nezaketen yazıştık” diye konuştu.

İmamoğlu Unkapanı Yağmur Suyu Tüneli'ni yerinde inceledi

Unkapanı Yağmur Suyu Tüneli'ni yerinde inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yeraltından tarihi hassasiyetleri koruyarak, buradaki tarihi kalıntıları koruyarak, kurul kararlarını alarak en doğru metotla onu yapıyoruz. Bu işlemimiz çok değerli bir işlem, bir başka işlemi de Likos Deresi'nin güneyine doğru yani Marmara Denizi'ne doğru da ihale süreçlerini arkadaşlarım yürütüyor. Bu hizmetler geri bırakılamaz hizmetler, bu bakımdan bulunduğumuz yerde 4-5 tane, yıllardır ihbar edilmiş bir şantiyenin göbeğindesiniz" dedi.