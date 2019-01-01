İBB Başkanı Uysal'dan hastane ve itfaiye personeline yeni yıl ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne yeni yıl ziyaretlerinde bulundu. Başkan Uysal, yeni yıla hastanede nöbet geçirerek girecek olan personellerin yeni yılını kutladı. Ardından hastanedeki hastalara geçmiş olsun dileklerini sunan Başkan Uysal, çocuklara çiçek ve oyuncak hediye etti. Yeni doğum yapmış bir anneyi ziyaret eden Başkan Uysal, 5 günlük bebeğine de altın taktı.

“Yeni yıla girerken vatandaşlarımız daha iyi bir yıl başı geçirsin diye fedakarlık yapanlar da var”

Hastane ziyaretlerinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “2018 yılının son saatlerini yaşıyoruz. İnşallah ülkemiz için güzel bir yıl olur. Dünya için barışın ve huzurun hakim olduğu güzel bir yıl olur diyoruz. Yeni yıla girerken vatandaşlarımız daha iyi bir yıl başı geçirsin diye fedakarlık yapanlar da var. Yeni yıla hasta olarak girenler de var. Biz de yeni yıla girerken hastanemizi ziyaret edelim, hastane personelimizin yeni yılını kutlayalım dedik” diye konuştu.

Hastane ziyaretinin ardından Büyükçekmece Mimarsinan İtfaiye Grup Amirliğine ziyaretlerde bulunan Uysal, personellerin yeni yılını kutladı. Başkan Uysal ardından personellerle birlikte oturarak konuşmalarını gerçekleştirdi. Başkan Uysal, ziyaretinin sonunda şeref defterini imzaladı. Uysal, İtfaiye Grup Amirliği'nden ayrılmak üzereyken yangın anonsu geçmesiyle birlikte itfaiye personelleri harekete geçti. Takım halinde çıkan itfaiyeler, Mimaroba'da çıkan ikametgah yangınına doğru hızla ilerlerken, Uysal grup amirinden de bilgi aldı.

“Mutluluğu yaşamak isteyen halkımızın mutluluğunu bozmadan yılbaşını geçirmesi için nöbette olanlar var”

Yeni yılda halkın huzuru için nöbette olan itfaiye personellerine teşekkürlerini sunan Uysal, “Yılbaşı hep bir heyecan. Bu heyecanı mutlu bir şekilde karşılamak isteyenler; bir de o mutluluğu yaşamak isteyen halkımızın mutluluğunu bozmadan yılbaşını geçirmesi için nöbette olanlar var. Ben özellikle halkımızın huzuru ve mutluluğu için yılbaşını daha rahat bir ortamda geçirebilmek için mesai yapan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Tabi itfaiye olarak sadece yeni yılda değil, sizin yaptığınız çalışma 365 gün önemli” dedi.