İBB çalışanı Şafak Duran'ın örgüt üyeliği suçundan yargılanmasına devam edildi

Silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme ara kararında Şafak Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu ve bir grup teröristle çekilmiş silahlı fotoğrafı bulunduğu gerekçesiyle hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmet Uzmanı Şafak Duran'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Hüseyin Öz, davaya konu fotoğrafta bulunduğunu ancak Şafak Duran'ı tanımadığını söyledi. Şafak Duran ise tanık beyanlarına karşı bir diyeceği olmadığını söyleyerek tahliyesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, toplanmamış delillerin bulunması nedeniyle sanık Duran'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şafak Duran'ın ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.