İBB çalışanı terör iddiasıyla gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ş.D isimli kadın, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla belediye binasında gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin çalıştırıldığı tartışmaları sürerken, belediyede Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ş.D. (30) isimli kadın, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelen gelen polis ekipleri, Ş.D'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.