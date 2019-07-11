İBB ekipleri boğazda yüzlerce hayat kurtaran Genç Denizciler Dayanışma Derneği'ni tahliye etti

Sabahın erken saatlerinde derneğe gelen zabıta ekipleri, içerideki eşyaları kamyonetlere yükleyerek götürdü. Duruma isyan eden GEDDAD Onursal Başkanı Umur Zamanoğlu, yürütmeyi durdurma kararına rağmen tahliye işleminin gerçekleştiğini savundu.

Fatih Ahırkapı sahilindeki 2015 yılından beri hizmet veren gönüllü sivil toplum kuruluşu Genç Denizciler Dayanışma Derneği'nin (GEDDAD), denizde yaptığı faaliyetlerle bir çok insanın hayatına kurtararak, sokak hayvanlarına da ev sahipliği yaptı. Son 4 yılda boğazda 864 olaya müdahale eden dernek, 217 hayat

kurtardı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında arama ve kurtarma faaliyetlerinin hemen hemen katılan gönüllü gençlerin bulunduğu tesisi yaklaşık 6 ay önce hazine arazisinde olduğu gerekçesiyle tahliye edilmek istendi. Ancak mahkemeye başvuran dernek yetkilileri, yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Ancak yaklaşık 2 hafta önce iddiaya göre İBB yetkilileri Fatih Kaymakamlığı'ndan yeni bir tahliye kararı daha çıkarttı. Kararın ardından İBB ekipleri hız kaybetmeden mesai saati bitiminde tahliye kararını dernek yetkililerine tebliğ etti. Tebliğin ardından sabah saatlerinde ise 250 zabıta memuru, 14 araç ve yıkım ekibiyle tesis geldi. Karar gereği tesisin içerisindeki eşyalar boşaltılarak, kamyonetlere yüklendi. Genç Denizciler Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Umur Zamanoğlu ise duruma isyan etti.

“Yüzlerce can kurtardık, sokak hayvanlarına ev sahipliği yaptık”

Genç Denizciler Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Umur Zamanoğlu, “2015 yılından bu yana gönüllü olarak faaliyet yürüttüğümüz tesis, İBB tarafından onarıldı ve tamir edildi. Helikopter pisti, bina, yapı ve asfaltımız A'dan Z'ye varana kadar belediyemizin hizmetleriyle harabe bir yerden cennet köşesi halinde getirildi. Bu tesis sayesinde yüzlerce insanın hayatı kurtarıldı ve onlarca sokak hayvanına da ev sahipliği yapıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimindeki fedakarca çalışmalarımızın hemen ardından İBB gelip tabir-i caize ödül niteliğinde bizim tüm eksiklerimizi giderdi. Ancak geçtiğimiz 6 ay içerisinde yapılan müracaatlarda, Sahil Güvenlik Komutanlığının yeni bir yer istediği ve bu yerin de burası olduğunu belirttiler. İBB'ye yazdığımız yazı da buranın hazine mülkiyeti olduğu, yapı kayıt belgesinin tarafımızdan karşılanarak ödenmesini suretiyle bu tesis, yapının bize ait olduğunu belirttiğimiz İdari Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı çıkarttı” şeklide konuştu.

“Evet her şey çok güzel oldu, çok teşekkür ederiz”

Zamanoğlu, “Ancak son 2 haftalık dönem içerisinde yeni gelen dönem hızlı bir şekilde mahkeme kararını es geçerek ve yeni kararlara çok hızlı bir şekilde kaymakamlıktan yazdırarak bize neredeyse hiç süre vermeden mesai saati bitiminde yani saat 17.00'de tebligat yaptılar. Sabah saatlerinde 250 zabıta memuru, 14 araç ve yıkım ekibiyle beraber şu anda tesisi başkanlık talimatıyla boşaltıyor. Eğer buna mani olmak istiyorsanız başkanlığa söyleyeyim, bize ‘dur' derse dururuz, ‘bu doğrudan başkanlık emridir' dedi. Buradan sayın Ekrem İmamoğlu'na şunu söylemek istiyoruz; ‘Evet her şey çok güzel oldu, çok teşekkür ederiz'” ifadelerini kullandı.