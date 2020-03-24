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İBB ekiplerinden iskele demirlerinde mahsur kalan kediye kurtarma operasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekipleri, Yenikapı sahilindeki iskelede mahsur kalan kediyi kurtarmak için operasyon düzenledi.

İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarılan kedi, doğaya geri bırakıldı.


Yenikapı sahilindeki iskelede mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye gelen İBB İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye ekibi iskelenin demirlerinin arasına sıkışan kediyi kurtarmak için suya girdi. Kediyi mama vererek çağıran ve ardından iskele demirleri arasındaki kediye ulaşan itfaiye eri, kediyi kucağına alarak bota aldı. Ekipler tarafından karaya çıkarılan kedi daha sonra tekrar doğaya bırakıldı.

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