İBB, evsizlere sahip çıktı

Günde 3 öğün yemekleri verilen vatandaşların her türlü sorunu ile de bizzat ilgileniliyor.

Soğuk havaların iyice hissedilmesi ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri harekete geçti. Ekipler, sokaklarda vatandaşların ihbarı ile ve tespit ettikleri evsizlere yardım elini uzattı. Onlarca evsiz vatandaş, Esenyurt'ta bulunan misafirhanede konaklama imkanı buluyor. Burada evsizlere 3 öğün yemek imkanı sunulurken sağlık ve diğer kişisel konularda da ekipler tarafından destek veriliyor. Boş zamanlarında evsiz vatandaşlar televizyon izleyip gazete de okuyorlar.

Belediyenin imkanlarından oldukça memnun olduğunu ifade eden Orkun isimli vatandaş, "2 senedir sokakta yaşıyorum. Allahıma çok şükür buradaki imkanlardan çok memnunum. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği,akşam yemeği hepsinden faydalanabiliyoruz. Personellerde çok iyi davranıyor. Doktorumuz var, akşam banyomuz var,sabah banyomuz var hepsinden çok memnunuz. Burası olmasaydı yine çabalamaya devam edecektim. Allah devletimizden razı olsun'' diye konuştu.

33 yaşındaki evsiz vatandaşlardan Muzaffer Bulut Akkan ise 10 yıldır her kış gelip konakladığını ifade ederek aldıkları hizmetten memnuniyetini dile getirdi. Akkan, “Burası kışın bizim için geçici bir yer olabilir ama her zaman olmuyor. Bir şekilde hayata tutunmamız gerekiyor. Benim gibi dışarıda olanlara söylemek istediğim şey, ilk önce bir çaba gösterebilirler. Daha sonra buraya gelebilirler. Bir aksilik olduğu zaman devletin kapısının her zaman açık olduğunu bilmelerini istiyorum. İşten kovulduğunuzda veya gidecek bir yeriniz olmadığında belediye size zaten kapılarını açıyor. Sağlam bir geleceğiniz olmadığı zaman buraya gelebilirsiniz. Burada her türlü imkan size sağlanıyor. Ama gerçekten isterim ki kimse bu duruma düşmesin. Eğitim durumum ortaokul terk ama devamlı sokakta yaşadığım için genede kendimi geliştirdim. Hiç İngilizce bilmiyordum ama buradaki yabancı uyruklu arkadaşların yardımıyla baya bir İngilizce öğrendim'' dedi.