İBB, geri dönüşümü çocuklara oyunla öğretiyor

Akıllı telefonlara veya tabletlere ücretsiz olarak indirilebilen oyunlar ile çocuklara; hem kağıt, plastik, cam, metal gibi atık türlerini yakından tanıtmak hem de çöpleri kaynağında ayrıştırma alışkanlığı kazandırarak geri dönüşümü eğlenceli bir şekilde öğretmek amaçlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık' vizyonu kapsamında atıkların niteliklerine göre ayrıştırılıp ekonomiye kazandırılması için tesisleşme yatırımlarını sürdürürken, geri dönüşümde toplumsal farkındalığın artması için de yeni uygulamalar geliştiriyor. Bu kapsamda çocuklara geri dönüşüm bilincini çocuk yaşta kazandırmak için “Atık Ayrıştırıcısı” ve “Atık Avcısı” isminde 2 farklı oyun geliştirdi. Çocuklara geri dönüşüm eğitimini eğlenceli bir formatta sunan oyun uygulamaları App Store ve Google Play marketlerinde yerini aldı.

İBB iştiraki İSTAÇ tarafından geliştirilen “Atık Ayrıştırıcısı” ve “Atık Avcısı” oyunlarının içeriği ise şöyle:

"Atık Ayrıştırıcısı oyunu ile çocuklara ilk önce atık türleri tanıtılıyor. Cam, plastik, kağıt, metal gibi atıkları sınıflandırması öğretiliyor. Daha sonra teorik bilgilerin eğlenceli bir formatla pekiştirilmesi için oyun bölümüne geçiliyor. Bu bölümde yukarıdan aşağıya doğru farklı türlerde atıklar düşüyor. Aşağıda yer alan 'organik atık, cam atık ve metal atık' yazılı 3 farklı kutuya, doğru atığı atması isteniyor. Yarışmacı; atığı, doğru kutuya attığında artı (+) 1 puan, yanlış kutuya attığında ise eksi (-) 1 puan alıyor. Tetris oyununda farklı şekillerdeki parçaların uygun yere yerleştirilmesi mantığında olduğu gibi her bir atığın doğru kutuya atılması isteniyor. Atık Avcısı oyununda ise çocuklara 'Atık Avcısı' ismindeki kahraman eşlik ediyor. İlk olarak oyunun nasıl oynanacağı uygulamalı olarak gösteriliyor. Daha sonra oyun bölümüne geçilip haritada işaretlenmiş olan İstanbul'un farklı semtlerindeki görevleri sırasıyla yapılması isteniyor. İlk olarak Beyoğlu sokaklarında başlayan çevre dostu yarışma; Fatih, Beşiktaş, Kadıköy ve sırasıyla diğer ilçeler ile devam ediyor. Atık Avcısı ile birlikte çocuklar; her bir görevde sokaklara gelişigüzel atılan çöpleri topluyor. Oyunun bazı bölümlerinde balkondan sokağa çöp atan bir vatandaş gösterilip, çöp atmaması için uyarılması isteniyor. Çocukların görevleri arasında atıkları toplamakla birlikte canavarların saldırısından Atık Avcısı'nı korumak da yer alıyor. Atıklar eksiksiz toplanıp, tüm engeller aşıldıktan sonra finale ulaşılıyor. Final bölümünde ise toplanan atıkların niteliğine göre ayrıştırılıp geri dönüşüme kazandırılması için tesislere götürülüyor. Böylece görev başarıyla tamamlanmış oluyor. Seviye atladıkça oyunun zorluk derecesi de artıyor. Her bir görevdeki performansına göre yarışmacı; 1, 2 veya 3 yıldız ile ödüllendiriliyor."