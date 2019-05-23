İBB her gün 15 bin kişiye iftar ve sahur hizmeti veriyor

Şehrin en yoğun meydanlarında kurulan alanlarda günlük 13 bin 500 kişi iftar yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Büfeleri ise gece yarısından imsak vaktine kadar hastanelerin acil servislerinde sahur hizmeti sunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da iftar alanları ile İstanbullulara hizmet veriyor. Şehrin en yoğun olduğu 6 meydanda kurulan çadırlarda vatandaşlara her gün sıcak yemek ikramında bulunuluyor.

Her akşam sıcak yemek ve tatlı

Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy Meydanı'nda 2 bin 500 kişilik, Eminönü Meydanı 2 bin kişilik ve Aksaray Meydanı'nda 2 bin 500 kişilik; Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar Meydanı 2 bin 500 kişilik, Çekmeköy 2 bin 500 kişilik ve Kadıköy Meydanı'nda bin 500 kişilik kurulan çadırlarda Ramazan ayı boyunca her akşam toplam 13 bin 500 kişiye iftarda sıcak yemek servis ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi mutfaklarında özenle hazırlanan Ramazan çadırları iftar menüsü; iftariyelik, çorba, kavurma, pilav, ayran ve tatlıdan oluşuyor.

Mobil büfeler ile hastanelerde sahur hizmeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Büfeleri ise her gece devlet hastanelerinde sahur hizmeti veriyor. Mobil Büfeler, her gece 00.30 ile 03.15 saatleri arasında Tuzla Zeynep Kamil, Fatih Sultan Mehmet, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank, Haydarpaşa, Üsküdar, Lütfü Kırdar, Abdülhamithan, Büyükşehir, Haseki, Başakşehir, Şişli, Çapa, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bakırköy, Arnavutköy, İstinye, Samatya, Avcılar, Eyüp gibi büyük devlet hastaneleri acil servislerinde sahurluk ikramı yapıyor.

İkram edilen kahvaltı tabağı ve içeceklerden, başta hasta yakınları olmak üzere dileyen herkes ücretsiz olarak istifade edebiliyor.