İBB İstanbul'un kültürel varlıklarını kitaplaştırıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri” projesini tanıttığı sempozyum, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, projenin önemine değinerek, “Dedelerinin ne yaptıklarını görürlerse torunları da ona göre bazı şeyleri yapabilirler” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri” projesi ile 152 türde, 35 bin kültür varlığını içeren kitap serisi hazırlıyor. “İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri Sempozyum ve Proje Tanıtımı” Harbiye İstanbul Kongre Merkezi'nde İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok'un katılımı ile gerçekleşti.

“Dedelerinin ne yaptıklarını görürlerse torunları da ona göre bazı şeyleri yapabilirler”

Projeye dair bilgiler veren İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “Bu çalışma, İstanbul'un 8500 yıllık tarihinde Osmanlı eserlerinin ve Osmanlı mirasının Büyükşehir Belediyesi ve ekipleriyle beraber nasıl korunduğunu gösterebilmek ve 45 ciltlik ve aynı zamanda tamamlanacak 15 cilt ile beraber 60 ciltle İstanbul'un kültürel envanterini ortaya çıkartan çok önemli bir çalışma. Proje 2015 yılında başladı ve belediyemiz açısından birinci öncelikli sıradaki bir envanter çalışmasıydı. Çünkü biz tapu senetlerinin kaydını alabilmek ve onları da bir şekilde takip etmek istiyorduk. Bu belgeleri de gelecek nesillere aktaralım. Onlar da bunlara bir şekilde sahip çıktıkları vakit dedelerinin ne yaptıklarını görürlerse torunları da ona göre bazı şeyleri yapabilirler” ifadelerini kullandı.

“Tarihi Yarımada'da korunması gereken önemli bir ilçemiz”

Envanter projesinin, akademik çalışmalar açısından da önemli bir kaynak olacağını belirten Baraçlı, “Değerli hocalarımıza da bir altlık oluşturabilmesi, araştırmacılarımıza da bir altlık oluşturabilmesi açısından önemli bir hizmet olduğunu düşünüyoruz” dedi. Baraçlı, aynı zamanda proje kapsamında yapılan ve İstanbul'a değer katacak hizmetlerden bahsederek, “İstanbul'a gelecek olan yerli, yabancı turistlerin de kendilerinin bir gezi alanı oluşturması açısından önemli bir envanter olacağı düşüncesindeyiz. Türkiye'deki kültür varlıklarının onda birinin Fatih'te olduğunu düşünürsek bizim için Tarihi Yarımada çok kritik. Tarihi Yarımada'da korunması gereken önemli bir ilçemiz” dedi.

“2019 yılı içerisinde de geri kalan 15 ciltlik kısmı da tamamlanacak”

Envanterin en önemli özelliklerinden biri olarak toplanan verilerin dijital ortama aktarılarak herkes tarafından ulaşılabilir hale gelmesini vurgulayan Baraçlı, “Verilerin sayısal ortama işlenebilmesi ve onların bilgiye dönüştürülmesi açısından da bu çalışmaların önemli olduğunun düşüncesi içerisindeyiz. 45 ciltlik kitap bildiğim kadarıyla hazırlandı. İnşallah 2019 yılı içerisinde de geri kalan 15 ciltlik kısmı da tamamlanacak. O zaman İstanbul'un artık tamamen tapusu da kayıtlar altına alınmış ve tapularının da, mülkiyetleriyle ilgili bilgilerinin de herkes tarafından da paylaşılması sağlanmış olacak. Laleli Baba'nın taşınmış olan kabrinin yerine o yerde makamını arkadaşlarımız yaptılar. Çok da güzel bir çeşme oldu” ifadelerini kullandı.

“İstanbul'un yeraltı zenginlikleri yerüstü zenginliklerinden daha fazla”

İstanbul'a yapılan hizmetlerden mutluluk duyduklarını belirten Baraçlı, büyük bir ekiple bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. İBB Genel Sekreteri Baraçlı, İstanbul'a hizmet etmenin önemini belirterek, “Bu çalışmalar bizleri heyecanlandırıyor. Her yapılan İstanbul'da kültüre hizmet, tarihe hizmet, ecdadımıza hizmet bizi farklı bir noktaya doğru götürüyor. Çünkü İstanbul'un yeraltı zenginlikleri yerüstü zenginliklerinden daha fazla. Büyükşehir Belediyesi'nin 82 bin çalışanı var. 82 bin çalışan demek Türkiye nüfusunun binde biri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. Sadece asfalt, yol, ulaşım çalışmaları değil, şehrin geleceği, şehrin sürdürülebilirliği, şehrin ekolojik yapısı, şehrin çevresiyle ilgili de birçok çalışma vizyoner projeleri ortaya çıkartıyorlar” şeklinde konuştu.

Sempozyum boyunca fuaye alanında Üsküdar, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Şile ilçelerinin envanter fişlerini içeren 28 ciltlik kitap serisi ve proje kapsamında üretilen poster sunumları yapıldı. Konuşmasının ardından İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, kitap ve fotoğrafların bulunduğu sergi alanını gezdi.