İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İBB itfaiye erinden köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs

Bağcılar’da dün çıkan yangında bir İBB itfaiye eri dumandan etkilenen köpeği hayata döndürmek için dakikalarca uğraştı. İtfaiyecinin nefes alamayan köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı o anlar kameralara saniye saniye yansırken, minik köpek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Bağcılar'da 15 Temmuz Mahallesi 1422 Sokak'taki 4 katlı bir binanın 1'inci katında dün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çocuk odasında çıkan yangında tek kişilik bir baza yanarken, yangında bir köpek de dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle yoğun dumana maruz kalan köpeğe ise ilk müdahaleyi itfaiyeci yaptı. Ekipler, köpeği hemen açık havaya çıkarırken bir itfaiyeci nefes almayan köpeğe kalp masajı yaptı. İtfaiye eri köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptı, suni teneffüs uyguladı. Işıkla bir yandan da köpeğin gözlerini kontrol eden itfaiyecinin tüm çabalarına rağmen dumana maruz kalan köpek kurtarılamadı.

Öte yandan, itfaiyecinin nefes alamayan köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.