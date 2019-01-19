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İBB İtfaiyesinden zodyak botlu kedi kurtarma operasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi (İSAK) denize düşerek boğulma tehlikesi yaşayan bir kediye müdahale ederek hayatını kurtardı.


Yenikapı İDO İskelesi'nde bir kedinin denize düşmesi üzerine bölgede bulunan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri ihbar üzerine botla olay yerine geldi. İskelenin su altında kalan bölümünün yaklaşık 10 metre iç tarafında iki beton blok arasına sıkışan kedi itfaiye personelinin çabaları sonucu kurtarıldı.

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