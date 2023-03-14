İBB Meclis Toplantısında isim değişikliği tartışması

Pendik'te iki caddeye Sultan Vahdettin ve Sultan Abdülhamid Han isimleri verilmesi teklifi, tartışmaların ardından oy çokluğuyla kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında İBB Başkanlık binasında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, Pendik ilçesinin cadde isimlendirilmesi oy çokluğuyla kabul edilirken, konu meclis üyeleri arasında tartışmaya neden oldu. AK Parti Pendik Meclis Üyesi Murat Türkyılmaz, CHP ve İYİ Parti üyelerinin 'hayır' oyu kullanmasına tepki göstererek, “Pendik'te iki caddemize Sultan Vahdettin ve Sultan Abdülhamid Han ismini veriyoruz. Fakat Millet İttifakı ortakları buna hayır oyu verdiler. El-Hafız, Esseyid, El-Mücahid, El-Bozkurt unvanlarının bu aralar yakıştırıldığı Kılıçdaroğlu'nun bugün Sultan Vahdettin ve Sultan Abdülhamid Han isimlerinin caddelerde kullanılmasına hayır oyu kullanmışlardır. Ben bu çelişki ve tutarsızlığı milletimizin takdirlerine arz ediyorum” ifadelerini kullandı.