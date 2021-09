İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'dan arızalanan otobüslerle ilgili eleştiri

Bu söyleminiz de diğerleri gibi beceriksizliğinizi örtmek için ortaya atılmış koca bir yalandan ibarettir. 2013-2018 arasında, yani 5 yılda İETT, araçlarının yüzde 75'ini yeniledi. Siz dünyanın en genç filosuna sahip bir kurumu devraldınız. O yüzden böyle basit yalanlara tevessül etmeyin” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Eylül ayı toplantısı 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, toplantıda yaptığı konuşmada İETT araçlarının arıza yapmasından, İSPARK ve İSKİ'nin borçlarına kadar bir çok konuya değinerek sorular yöneltti.

“İBB arızada, İBB iflasta, İBB askıda”

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, otobüsler, metrolar ve metrobüslerle ilgili konuşarak, “Çok fazla çabalamadan, internete girip geriye doğru birkaç günlük bir İstanbul gündemi taraması yaparsanız göreceksiniz ki; İBB arızada, İBB iflasta, İBB askıda. Geçtiğimiz iki ayda İBB yöneticilerinin umursamazlığı ve beceriksizliği yüzünden İstanbul'da birçok arızalı ve sıkıntılı durum ortaya çıktı. Toplu taşımada yaşanan arızalar. Otobüsler, metrobüsler, tramvaylar yolda kalıyorlar. Yaz başından beri sivrisineklerin istilası altındayız. Bu konuda İBB'nin yaptığı tek şey, ‘elimizden bir şey gelmez başınızın çaresine bakın' mesajı atmak olmuştur. Barajlarda kirlilikten dolayı balıklar ölüyor. Ömerli Barajı'na kanalizasyon suları akıyor. Hayvan barınaklarında ortaya çıkan skandal görüntüler ise hepimizin içini acıttı. Özetle İBB'nin arızaya geçmiş olduğunu hep beraber görmüş olduk. Üzülerek belirtmek istiyorum ki, geldiğimiz noktada İstanbul için bu saydığım maddeler gibi daha birçok arızalı durumdan bahsetmek mümkündür” dedi.

“Siz dünyanın en genç filosuna sahip bir kurumu devraldınız”

İETT otobüslerinin arıza yapmalarıyla ilgili konuşan Göksu, “Bakınız, son günlerde İstanbul'un her bir caddesinde farklı bir otobüs veya metrobüs bakımsızlıktan yolda kalıyor. İstanbullular bozulan otobüsler nedeniyle işlerine, okullarına gidemiyorlar. Şehrimizde büyük bir perişanlık ve keşmekeş yaşanıyor. Bugüne kadar beceriksizliklerinizin hepsine bir bahane uydurdunuz. Şimdi de İETT otobüslerinde yaşanan rezalete kılıf bulmaktan geri durmuyorsunuz. Sayın Başkan birkaç gün önce verdiği bir mülakatta İETT otobüslerinin on yıldır yenilenmediğini ve çok eski bir filo devraldıklarını söyleyerek, yaşanan arızaları buna bağladı. Bu söyleminiz de diğerleri gibi beceriksizliğinizi örtmek için ortaya atılmış koca bir yalandan ibarettir. 2013-2018 arasında, yani 5 yılda İETT, araçlarının yüzde 75'ini yeniledi ve aldığı otobüslerin hepsini de kendi öz kaynakları ile aldı. Siz ise 2,5 yılda İBB kaynakları ile bir tane bile yeni araç alamadınız. Çünkü iş bilenin kılıç kuşananın. Çünkü siz İETT'yi yönetemiyorsunuz. Diğer yandan İETT'nin web sayfasına baktığımızda göreceğiz ki 2018 Kasım ayı verilerine göre dünyada toplu ulaşım araçlarının yaş ortalaması şu şekildedir: New York 9.2, Tokyo 11.83, Berlin 7, Paris 8, Roma 13, İstanbul yani İETT'de 5,8. Yani siz dünyanın en genç filosuna sahip bir kurumu devraldınız. O yüzden böyle basit yalanlara tevessül etmeyin. Sizin asıl cevaplamanız gereken soru şudur; Düne kadar tıkır tıkır işleyen mevcut otobüsler neden şimdi sürekli arıza yapıyorlar, siz neden bunların bakımını yapamıyorsunuz, süreci neden yönetemiyorsunuz?” diye konuştu.

“Otobüsler, metrolar algıyla yürümüyor. Bakım gerekiyor, alın teri gerekiyor”

“İETT otobüslerinin bakımsızlıktan yollarda kalmasını doğrudan izah edecek bir skandal var” diyerek konuşmasını sürdüren Göksu, “Daha önceden her garaj için değişik firmaların aldığı bakım ihalelerinin tamamı, bu dönemde yetersizliği ortada olan tek bir firmaya verilmiş ve ihale verilen firma otobüslerin bakımını yapmamış. Dikkat ederseniz ihaleler için verilmiş tabirini kullandım. Çünkü bütün ihaleler için sadece aynı dört firmanın dosya almasına müsaade edilmiş. Her ne hikmetse bu dört firmanın üçü bütün ihalelere teklif yerine teşekkür mektubu göndermiş. Hatta daha da ironik olanı şudur. Mercedes otobüslerin bakım onarımı için bile Mercedes firması yetersiz bulunarak elenmiş. Peki ihale verilen firma ne yapmış? Bakımlarda kalitesiz yan sanayi ürünleri kullanmış. İşin bir başka boyutu ise bu firmanın Sayın Başkan'ın kankası olan CHP İstanbul milletvekili birinin mali danışmanlık yaptığı bir firma olmasıdır. Şimdi buradan İstanbullular adına soruyorum: İETT'deki arızaların, bu ihalelerden sonra bu kadar artması bir tesadüf müdür? İstanbul'da son aylarda yollarda dökülen ve yanan onlarca otobüsün, kullanılan bu kalitesiz yedek parçalardan kaynaklandığı doğru mudur? Bu iş için yetersiz olduğu alenen ortaya çıkan bu firmanın kısa süre içinde İBB'den bu kadar ihale almasının arka planında nasıl bir gönül ilişkisi ya da başka ilişkiler vardır? İlgili ilgisiz her konuda beyanat veren İBB Başkanı, bu iddialar hakkında neden hala bir açıklama yapmamıştır? Yoksa ajans bu olayı kapatacak yeni bir yalan bulamamış mıdır? Aslında bu yönetimden ‘partizanlık ve yandaşlık' konusunda bir açıklama yapmasını da artık beklemiyoruz. Kurdukları dağıtım masasının ses kaydını tüm ülke dinledi. Bunu ihaleler konusunda da uyguladıkları gün gibi ortada. Beklentimiz sadece şu: Dostlarınızdan rica edebilirseniz eğer, en azından verdiğiniz ihalelerin gereğini yapsınlar, şu otobüslerin bakımlarına bir el atsınlar artık. Siyasette, dostlarınızla istediğiniz kadar çakma ve yan sanayi siyaseti yapabilirsiniz. Zaten yapıyorsunuz. Ama, konu otobüsler, metrolar olunca araçlar algıyla yürümüyor. Bakım gerekiyor, alın teri gerekiyor, dürüstlük gerekiyor ve tabii ki bunu yönetecek yönetim becerisi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“İBB yönetimi aynı zamanda bir iflasın eşiğine de gelmiş bulunuyor”

İSPARK ve İSKİ üzerinde konuşma yaparak belediyenin iflasını eşiğine geldiğini söyleyen Göksu, “Üzülerek şahit oluyoruz ki, her konuda dökülen ve arızaya geçen İBB yönetimi aynı zamanda bir iflasın eşiğine de gelmiş bulunuyor. Geçen yıl bu mecliste yaptığım konuşmada İstanbul'u nasıl borç alamaz duruma soktuğunuzu, 2019 Temmuz ayında 28 milyar olan borcu, 2020'nin Aralık ayında 43.4 milyara nasıl çıkardığınızı etraflıca anlatmıştım. Kasım ayındaki bütçe görüşmelerinde bu konuyu zaten ayrıntılı bir şekilde burada konuşacağız. Ama ben burada bugün sadece son günlerde tartışılan iki kurumun durumunu bu açıdan değerlendireceğim. Seçimden önce sırf oy almak için ‘İstanbul nimet nimet' diyen başkan ve ekibi İBB'yi dönülmesi zor bir borç batağına sürüklediği gibi şirketlerini de iflas etme noktasına getirmiştir. Sayın başkan seçimden önce ‘aklım almıyor İSPARK nasıl zarar eder' diye her mikrofona konuşuyordu. Şimdi ben kendisinden İSPARK'ın bir senede nasıl 100 milyon TL zarar ettiğini açıklamasını bekliyorum. İSPARK sadece 2020 yılında 100 milyon zarar etmiş. Şimdi ben buradan İstanbullular adına soruyorum. İSPARK nasıl zarar eder? Cevabını da ben vereyim. İETT neden arıza veriyorsa, İSPARK da o yüzden batıyor. Yani sizin yönetim anlayışınız yüzünden Bu anlayışın, en ibretlik bir örneğini kendi ilçem yani Esenler ‘den vereyim İSPARK'la alakası olmayan bir İBB daire başkanı tamamen şahsi bir kaprisi sebebiyle, İSPARK'a ait bir otoparkı, ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz, kapattım burayı' diyerek gerçekten kapatıyor ve aynı gün bariyerleri söktürüyor. Egosunu bu şekilde tatmin eden bu yönetici bir gün sonra bariyerleri yerine taktırıp otoparkı açıyor. Bu kadar keyfi yönetilen şirket batmaz mı? Bu kötü mali yönetimin diğer bir örneğini de maalesef İSKİ'de görmekteyiz. Seçim kampanyası sırasında İstanbul'un suyu pahalı kullandığını iddia eden ve halkımızdan oy isteyen başkan, seçimden sonra suya yüzde 40 indirim yaptı. Ancak kısa zaman sonra halkımıza yalan söylediğini uygulamalarıyla ortaya koydu. Biliyorsunuz, daha geçen hafta burada olağanüstü toplantı yaptık ve gündemimiz suya zamdı. Seçimden önce indirim sözü verdiğiniz suya, zam yapmak için 2,5 yılda 7 kez zam teklifiyle bu meclise geldiniz. Şunu açıkça ifade etmeliyim ki, böyle bilgisiz ve beceriksiz bir yönetim İstanbul için büyük tehlikedir. Ancak ondan daha büyük tehlike ise, bu kadar rahat yalan konuşup manipülasyon yapan bir yönetimle karşı karşıya olmamızdır. Verdiğiniz sözlere rağmen 2 senede suya 7 kez zam istediniz. Ama buna rağmen tıpkı İSPARK gibi İSKİ'yi de batma noktasına getirdiniz. 2019'a kadar banka kredisi olmayan bir kurumu, 2019'da borçlandırmaya başladınız. Yatırım yapmak üzere dış borçlanma yapacağız dediniz ve meclisimizden yaklaşık 4,3 milyarlık borçlanma yetkisi istediniz. Biz de verdik. İş ve hesap bilmez yönetim anlayışınız ve Sayın Başkanın popülist vaatleri yüzünden İSKİ'yi de batırmanın eşiğine getirdiniz. Sizden önce bir kuruş kredi borcu olmayan, tüm yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla yapabilen bir kurumu, yatırım yapamayan ve projeleri tek tek iptal eden bir kurum haline getirdiniz” dedi.

“AK Parti grubu gelecek adına her projeye destek olmaya devam edecektir”

Bizler geçici İstanbul kalıcıdır diyerek konuşmasını sürdüren Göksu, “Eylül'le birlikte yeni bir hizmet dönemine başlarken, tekrar ifade etmek istiyorum ki, bu meclis ve AK Parti Meclis Grubu, İstanbul'un geleceği adına bir değer ifade eden her proje ve uygulamaya destek olmaya devam edecektir. Bizim bu mecliste karar önceliğimiz sizin şahsi emel ve hevesleriniz değil, İstanbul ve İstanbulluların geleceğidir. İstanbul için yapılacak her bir yatırımın destekçisi olacağız. Zira bizler geçici, İstanbul ise kalıcıdır. Bizler, İstanbul için bir politika veya proje geliştirirken, onu siyasal reklam değeri ile değil, İstanbul'un gelecek ihtiyaçlarına karşılık verme kabiliyeti ile değerlendiririz ve ona göre karar veririz. Bunun için bizim gözümüz sizin gibi gelecek hesaplarında değil, İstanbul'un ufuk çizgisindedir. Siyaset ve erdem ise bu ikisini birleştirebilmektir” ifadelerini kullandı.