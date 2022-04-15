İBB Meclisi'nde 2021 Faaliyet Raporu onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2021 Yılı Faaliyet Raporu, ret oylarının fazla çıkmasına karşın belediye kanuna göre, 4'te 3'lük çoğunluk sağlanmadığı için hukuken onaylanmış kabul edildi. Oylama öncesinde konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, "İstanbul için en büyük tehdit, İBB Başkanı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 2021 Yılı Faaliyet Raporu ve gündem maddelerini görüşmek için toplandı. İBB Meclisi 1'inci Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul'un yönettiği mecliste faaliyet raporunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sundu. İBB'nin dördüncüsünü gerçekleştirdiği Nisan ayı meclis toplantısında oylanan İBB 2021 Yılı Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifine mecliste 116 kabul oyuna karşın 158 ret oyu verilirken, belediye kanuna göre, 4'te 3'lük çoğunluk sağlanamadığı için faaliyet raporu hukuken onaylanmış kabul edildi.

Konuşmasına artan zamlarla başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Maalesef ülkedeki neredeyse tüm tedarik zincirleri koptu. Eczaneler artık ilaç tedarik etmekte zorlanıyor. Bütün bunları biz yapmadık. Akaryakıt ve enerji fiyatlarına veya döviz kurlarına biz karar vermiyoruz. Özetle yaşamakta olduğumuz ekonomik yıkımın sorumlusu belediyeler değildir. Akaryakıt, elektrik ve diğer girdilere yapılan inanılmaz zamlar devam ederken, Türk lirasının değeri her geçen gün hızla erirken, belediyelerin de gelir-gider dengeleri alt üst oluyor. Ülke ekonomisindeki tüm bu olumsuzlukların belediyemiz bütçesine etkisi ise kaçınılmazdır. Bu durumun da yılın ortasına doğru bizi yeni revize bütçe yapma zorunda bırakacağını görüyoruz. İktidarın bizi hedefleyen özel uygulamaları, mevzuat icat etme girişimleri saymakla bitmez. Elinizdeki Faaliyet Raporu, bu çabaların asla işe yaramadığının somut kanıtıdır” açıklamasında bulundu.

“İstanbul'a bırakacağımız asıl miras, raylı sistemler”

İBB'nin faaliyetlerini anlatan İmamoğlu, “İstanbul'dan dünyaya örnek olacak bir belediyecilik modeli geliştiriyoruz. İstanbul'da inşa ettiğimiz belediyecilik modelimizi iki kelimeyle özetlersek o iki kelime ‘Demokrasi' ve ‘Kalkınma'dır. Bu aziz şehirde demokratik katılımı ve yatırımları daha önce görülmemiş seviyelere çıkarıyoruz. İlk günden beri İBB'de, bütün yatırım harcamalarının şeffaf, katılımcı, bilimsel bir süreç sonunda ve yalnızca kamu yararı gözetilerek yapılmasını sağladık. Plansız, projesiz, seçime endeksli veya vatandaşların parti tercihine göre şekillenen, sözde yatırımların devri bu şehirde kapanmıştır. Yatırımlarımızla İstanbul'u güçlendiriyoruz. İstanbul'un kentsel dayanıklılığını artırmak için çalışıyoruz. İstanbul'u ekonomik, toplumsal, çevresel risk ve tehditlere karşı güçlendiriyoruz. Bizim İstanbul'a bırakacağımız asıl miras, raylı sistemler olacak. Zira yatırım bütçemizin yaklaşık yarısını raylı sistem yatırımlarına harcıyoruz. Bu aziz şehirde bireysel özgürlüğü, girişimciliği ve üretkenliği tetikleyecek özgür bir hayat kuruyoruz” ifadelerine yer verdi.

“İstanbul için en büyük tehdit: İBB Başkanı, onun siyasal zihniyeti ve yönetim anlayışıdır”

Gerçekleştirilen toplantıda raporla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, “3 temel konu üzerinde durmak istiyorum. Deprem, ulaşım ve trafik, son olarak da İBB'nin mali yapısı. İBB 2018'de 1,2 milyar olan deprem bütçesini, 257 milyona düşürdü. İstanbul aslında şu anda depremden daha büyük bir felaketi yaşıyor. O da, İBB Başkanı ve CHP. Bu zihinsel felaket, depremden daha tehlikeli bir felaket. Deprem için 257 milyon lira ayırmış, 134 milyonunu harcamış. Harcadık dedikleri parayı da afet riski çalıştayı, İstanbul ulaşım dayanıklılığı çalıştayı, İstanbul yenileniyor platformu lansmanı, etkileşimli bilgi ağı altyapı çalışması ve tsunami tabelasına harcamışlar. Yani deprem konusunda İstanbul'da 3 yılda çalıştay, lansman, tsunami tabelası ve reklamdan başka hiçbir şey yapmamışsınız. İşte biz bunun için diyoruz ki, deprem bu yönetim için sadece ve sadece slogandan ve iletişim ofisi açmaktan ibarettir. Oysa İBB Başkanı, ‘Yılda 20 bin, 5 yılda İstanbul'a 100 bin konut yapacağım' demişti. Deprem İstanbul için bir tehdit; İstanbul, deprem için hazırlık yapmak zorunda ama İstanbul için şu anda en büyük tehditlerden bir tanesi İBB Başkanı, onun siyasal zihniyeti ve yönetim anlayışıdır. 3 yılda gerçekleştirdikleri İstanbul modelinin adı batıran, partizan ve nobran. Bizim projemizi alıp yap, devlette tabii ki süreklilik önemlidir ama insan biraz utanır. 3 yılda 1 tane metro projesi, ihale yapmamışsın. Çıkıp burada ben iş yaptım diye konuşuyorsun. Bir şehre metro yapılıp yapılmayacağının kararını cumhurbaşkanı vermez. Paran varsa, projen hazırsa yaparsın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” açıklamasında bulundu.

“İstanbul, trafik yoğunluğunda 1'inci sırada”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, “İstanbul'da trafiğin sorun olmaktan çıkacağını söylemişti. Uluslararası trafik endeksi verilerine göre 2017-2018 yıllarında İstanbul trafik yoğunluğunda 6'ncı sıradaydı, şimdi ise 1'nci sırada. İBB Başkanı bunu çıkıp İstanbullulara açıklasın. İBB bence tam iflas etmiş bir tüccar halinde” ifadelerine yer verdi.