İBB meclisinde bütçe görüşüldü, Tevfik Göksu: "2023'te akıbetiniz İTO seçimleri gibi olacak"

Oturumda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu “Şu anda bize hazırlanıp gelen bütçe diyor ki; ben 2023 yılında 115 milyar 250 milyon bütçe kullanacağım” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantısının altıncısı oturumu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Oturumda İBB'nin 2023 bütçesinde 2023 yılı performans esaslı yatırım hizmet programı, 2024 ve 2025 gelir tahminleri görüşüldü. “2023'te akıbetiniz İTO seçimleri gibi olacak”

İBB meclisinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu “Geçtiğimiz günlerdeki konuşmamda İBB Başkanı için bir isim takmıştım. Sanal alemde en çok konuşulan şeylerden bir tanesi avatar başkan. Burada altını çizerek söylüyorum ki sayın başkan sanal dünyada dolaşmayı çok sevdiği için bize öyle bir sunum yaptı ki sanki biz bu İstanbul'da yaşamıyoruz. Başkanın 3 yıllık bütçe görüşmelerinde yapmış olduğu bütün konuşmaları bildiğim için sadece yaptığım konuşmaları bir temenniden ibaret gördüğümü buradan ifade etmek isterim. Sayın başkan burada aslında meclise, konuşmaya değil altılı masaya konuşmaya gelmiş. Başkan burada konuşma yaparken meclis üyeleri her ne kadar burada olsa da bugün altılı masanın toplantısı var ‘ben buradayım bana bakın' diyerek konuşma yapmak için gelmiş. Buradan altılı masaya mesaj. Buradan son günlerde il başkanı ile arası limoni ona mesaj vermek için gelmiş. Burası İBB Meclis salonu, başkan buraya bir kaçış konuşması yapmak için gelmiş. Ben de diyorum ki sayın başkan kaçma, 2024 yılında biz seni göndereceğiz. Arkadaşlar 2023 hayali kuruyorlar. 2023'te akıbetiniz İTO seçimleri gibi olacak. İTO seçimlerinde İBB'nin bütün imkanlarını seferber ettiniz. Yetmedi saat 5 gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün seçim otobüslerini spor salonun önüne getirdiniz. Zafer kazanacaklar ya. Saat 5 oldu cumhur ittifakı yüzde 72, altılı masa yüzde 28 oldu. Bu değerlendirmeyi gerçekten yapmak istemezdim. Ben İstanbul'u konuşmak istiyordum. Sen bu kenti nasıl yönetiyorsun ona bir bak. Türkiye'yi değerlendirmek için daha çok ekmek yemen lazım. En sonunda en büyük yaptığı iş olarak Bağcılar'da bin metrekarelik park, Bahçelievler'de 500 metrekarelik park, Zeytinburnu'nda diktiği bir heykel." şeklinde konuştu.

"2023 yılında 115 milyar 250 milyon bütçe kullanacağım."

Göksu 115 milyar 250 milyon bütçe konusu ile ilgili olarak, "Bu sadece büyükşehire ait bütçe. Şu anda bize hazırlanıp gelen bütçe diyor ki; ben 2023 yılında 115 milyar 250 milyon bütçe kullanacağım. Bu sadece büyükşehire ait bütçe. 115 milyarın 78 milyarı merkez idareden gelecek. Kötü yönetiliyordu ya oradan gelecek. Esas ilginç olan ne biliyor musunuz? 115 milyarda ilk sırada merkezi bütçe, ikinci sırada borçlanma. Üçüncü sırada 16 milyar öz kaynak üreteceğim, diyor. 2022 bütçesini sunarken 2023 borçlanma perspektifini yazarlarken 10 milyar yazmışlardı. Şimdi 20 milyar yazdılar. Bir yılda yüzde yüz hedefi şaşıran bir yönetim. Ne demişti ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı öz kaynakları iki katına çıkaracağım' dedi. Bu bereket denen bütçe nerede? Bir yerde CHP varsa orada bereket olmaz” ifadelerini kullandı.