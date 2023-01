İBB Meclisi'nde İBB'ye “kırmızı kart”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi ocak ayı toplantısının 2'nci birleşimi yapıldı. Toplantıda kentsel dönüşüm ve deprem konuları görüşüldü. Toplantıda konuşan Deprem ve Doğal Afet Komisyon Başkanı Kadem Ekşi, “Sayın Başkan, kendisini 6'lı masanın başkanı olarak sağda solda pazarlıyor. İstanbullular adına İBB'ye “kırmızı kart” gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi ocak ayı toplantısının 2'nci birleşimi, Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Toplantının gündeminde deprem ve kentsel dönüşüm vardı. Toplantıda gergin anlar yaşanırken, Deprem ve Doğal Afet Komisyon Başkanı Kadem Ekşi, “Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında İstanbul'u; çöküntü zihniyet anlayışından, CHP'den kurtaracağız. İstanbullular adına onlara şu kırmızı kartı göstermek zorundayım. Sayın Başkan, kendisini 6'lı masanın başkanı olarak sağda solda pazarlıyor” dedi.

“İBB, AK Parti'nin hizmet döneminden 4 kat geride”

Toplantıda konuşan Deprem ve Doğal Afet Komisyon Başkanı Kadem Ekşi, “Türkiye'nin deprem gerçeği Doğu-Batı, Kuzey-Güney fark etmeksizin her bir zaman diliminde bizleri apansız karşılayabilen bir deprem gerçeği olan ülkede, coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Valiliğin ve AFAD'ın çalışmasında İstanbul'da 40 bin yapının ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediyemizin yasa, yönetmelik, mevzuat olarak yapamayacağı hiçbir şey yok. Her türlü yetkiyi devlet, Büyükşehir Belediyesi'ne vermiş. İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 230 bin konutla ilgili şu anda yapımı devam eden bağımsız bölüm sayımız 140 bin, riskli alan ilan edilen 68 tane bölge var. Bu 68 tane bölgede de 116 bin 360 bağımsız bölüm yapılıp ayağa kaldırılacak. Biz Büyükşehir kapsamı dışında kendi sorumluluğumuz olan 46 bölgede destan yazmış belediyelerimiz. Müthiş başarılı çalışmalarla yapı stokunu yenilemişler. Çevre, Şehircilik Bakanlığı 68 bölgede üstlenmiş, onlar da başarılı bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmişler. İBB sorumluluğunda da 9 bölge var. Yani 4 bine yakın bir bağımsız bölüm var. Bunlarla ilgili çivi çakmamış Büyükşehir Belediyesi. İBB, 115 milyarlık bütçenin yüzde 2'sini reklama ayırmış. AK Parti'nin hizmet döneminden 4 kat geridesiniz” dedi.

“İBB yönetimi; İstanbul'un yükünü almak yerine İstanbul'a yük olmaya başladı”

İBB'nin 4 yılda her şeyi berbat ettiğini söyleyen Kadem Ekşi, “Şu anda İstanbul'da çok ciddi kuraklıkla ilgili mücadele kapsamında almamız ve atmamız gereken adımlar var. Bilboardları her şey için kullanan İBB Başkanı niye kuraklıkla ilgili İstanbul'da bir kampanya yapmıyor? 2 aylık suyumuz var İstanbul'da. Devlet Su İşleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumu. Biz 550 tane baraj yaptık. Dünya'nın en büyük barajlarını bu kurum yapmış. Bir tane yol kazası olmuş, biz bunu gizlemiyoruz. Kurumlarınıza sahip çıkacaksınız. Türkiye'nin birikimi, insan kaynağı ve zenginliği dünya standartlarının üzerinde en önemli barajlarımızı yapan kurumu aşağılamayacaksınız. Onlar, bizim gözbebeğimiz. Reklam, algı, manipülasyon ve şovla bu kentin geleceğini inşa edebileceğinizi sanıyorsunuz. Çok büyük bir yanılgı içindesiniz. 200 metrede bir her yeri afiş ve pankartlarla dolduran bilboardlar hazırladınız, böyle bir yönetim anlayışınızdan bu şehre ne geleceğini zannediyorsunuz? İBB yönetimi; İstanbul'un yükünü almak yerine İstanbul'a yük olmaya başladı. İBB'nin Eminönü Kavşağı dışında İstanbul'a kazandırdığı bir tane kavşak yok. ‘Ey İstanbul, her şey çok güzel olacak' diyerek başlamıştınız. 4 yılın sonunda görünen o ki, her şeyi berbat ettiniz. Biz cumhuriyetimizin 100. yılında Yeni Türkiye Yüzyılı kapsamında İstanbul'u bu çöküntü zihniyet anlayışından CHP'den kurtaracağız. Bu beceriksiz yönetim anlayışına ben de Deprem ve Doğal Afet Komisyon Başkanı olarak çok üzüldüm. Ama İstanbullular adına onlara şu kırmızı kartı göstermek zorundayım. Sayın Başkan, kendisini 6'lı masanın başkanı olarak sağda solda pazarlıyor” açıklamasında bulundu.