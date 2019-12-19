İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İBB önünde fayton eylemi

Büyükada’da Ruam hastalığı tespit edildikten sonra 81 atın öldürülmesini ardından hayvan sever bir grup İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Büyükada'da Ruam hastalığı tespit edildikten sonra 81 atın öldürülmesini ardından hayvan sever bir grup İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Burada toplanan grup üyeleri bir süre slogan attıktan sonra çadır kurarak olayı protesto etti.


Büyükada'da bulunan, Ruam hastalığına yakalanmış 81 atın öldürüldüğünün açıklamasının ardından Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, İstanbul Vegan İnisiyatifi ve Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişi Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası önünde bir araya geldi. Burada toplanan grup slogan atarak atların öldürülmesini protesto etti. Atılan sloganların ardından grup üyeleri yanlarında getirdikleri çadırları kurarak eylemlerini sürdürdü. Grup adına belirlenen 3 kişi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına giderek yetkililerden bilgi aldı.


Grubun İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki bekleyişi sürerken, polis ekiplerinin ise güvenlik önlemi aldığı görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.