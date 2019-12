İBB önündeki fayton eylemi 6. gününde

Büyükada'da Ruam hastalığı tespit edildikten sonra 81 atın itlaf edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çadır kuran hayvansever grubun eylemi 6. gününde de devam ediyor. Basın açıklaması yapan grup, "Atlı faytonların Adalar'da tümüyle engellenmesini ve hayvan çalıştırmanın yasaklanmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Büyükada'da bulunan Ruam hastalığına yakalanmış 81 atın itlaf edilmesinin açıklanmasının ardından Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, İstanbul Vegan İnisiyatifi ve Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişi Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası önünde başlattıkları eyleme 6. günde de devam ediyor. Kurdukları çadırlarda bekleyişlerini sürdüren grup basın açıklaması yaparak talepleri kabul edilene kadar nöbete devam edeceklerini kaydetti.

"Taleplerimiz kabul edilene kadar da burada nöbetimize devam edeceğiz"

Grup adına Ezgi Dilara Akdağ tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “20 Aralık 2019 Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde adalardaki faytonları tamamen kaldırılması ve faytonlarda sömürülen atlar için rehabilitasyon şartlarının sağlanarak atların güvenli bir alana alınması talebimizin karşılıksız kalması sonucu yaşam nöbetimize devam etme kararı aldık. Bugün yaşam nöbetimizin 6. günündeyiz ve taleplerimiz kabul edilene kadar da burada nöbetimize devam edeceğiz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Aralık Pazartesi günü 6 aylık çalışma dönemi ile ilgili açıklamalar yaptığı toplantıda, Adalar'da simgesel olarak 35 faytonun kalacağını belirtmesi üzerine medyada faytonların kaldırılacağı haberleri yapılmaya başlandı. 35 fayton en az 140 atın sömürülmeye devam edeceği ve her sene ölen atlar yerine yenilerinin Adalar'a getirileceği anlamına geliyor. Sayın İmamoğlu yine bu toplantıda 25 Aralık Çarşamba günü İstanbul Valiliği ile yapacakları görüşme sonrası fayton ile ilgili kesin bir karar vereceklerini söyledi. Valilik ile yapılacak bu toplantıdan önce hayvan hakları savunucuları olarak, hissedebilen bireyler olarak tanımladığımız atların yaşadıkları zulme son verilmesi ve faytonların tamamen yasaklanması talebimizi yineliyoruz. Şu an Adalar'da bulunan binlerce atın, öldürülen 81 at gibi bir gece yarısı operasyonu ile topluca katledileceği korkusu yaşıyoruz. Halihazırda faytonların çalışmayacağı 3 aylık süreçte ve faytonların tasfiyesi döneminde atların sağlık, tedavi ve bakım koşullarının nasıl sağlanacağına ilişkin somut planın hayvan hakları savunucularıyla istişare edilerek hazırlanmasını ve onların geri bildirimleri alınarak tatbik edilmesini, atlı faytonların Adalar'da tümüyle engellenmesini ve hayvan çalıştırmanın yasaklanmasını istiyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından grubun çadırlarda bekleyişi sürüyor.