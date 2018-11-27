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İBB Şehir Tiyatroları Uğur Kıvılcım'ı yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, değerli oyuncularından, sinema ve tiyatro sanatçısı Uğur Kıvılcım’ı yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, değerli oyuncularından, sinema ve tiyatro sanatçısı Uğur Kıvılcım'ı yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor.


Uğur Kıvılcım'ın cenaze töreni, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 11.00'de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenecektir. Sanatçı, Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek.


15 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Uygulamalı sinema oyunculuğu-tiyatro-seslendirme eğitimi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularındandır. Çok sayıda filmde rol aldı.


Uğur Kıvılcım, “Kadın Değil Baş Belası” filminde darbukacı, “Güllü” filminde hizmetçi, “Bülbül Yuvası” filminde Zerrin, Adsız Cengaver filminde Cabbar'ın başı vurulan eşi, “Gelin Çiçeği” filminde gitarist Uğur, 1973 yapımı “Yalancı” filminde Ayşe, Diyet filminde işçilerden Şerife, “Dünden Sonra Yarından Önce” filminde Mübeccel, “Dudaktan Kalbe” dizisinde Huriye yenge ve “Eyvah Babam” ile “Eyvah Kızım Büyüdü” dizilerinde Latife Sultan rollerini oynamıştır.

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