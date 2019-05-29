İBB, şehit yakınları ve gazileri iftarda buluşturdu

Programda, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bütün şehitler için dualar edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Miniatürk'te düzenlediği iftar programında şehit yakınlarını ve gazileri bir araya getirdi. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen İftar programına İBB Meclis Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı, İBB AK Parti Meclis Üyesi Tarife ve Ücret Komisyon Başkanı Seçkin Turan, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Atakan Yılmaz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Başkan Yardımcısı Ahmet Akten, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İstanbul Avrupa Yakası Şubesi Başkanı Önder Çelik ve Anadolu Yakası Başkanı Oktay Kaya ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Şehitler minnetle anıldı

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ezanın ardından yapılan dua ile oruçlar açıldı. Tüm organizasyon boyunca şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen İBB Halkla İlişkiler Müdürü Atakan Yılmaz yaptığı konuşmada, şehit ve gazilere minnettar olunduğunu belirtti. Şehitlik mertebesinin yüceliği, vatan kavramının önemi organizasyon konukları tarafından yapılan konuşmalarda da vurgulandı. Başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bütün şehitlerin ruhlarına ithafen dualar edildi.

Çocuklar hediyelerle sevindirildi

Tasavvuf Müziği eserleri ile sona eren organizasyonda konuklara günün anısına hediye setleri ve güller takdim edilirken, çocuklara oyuncak başta olmak üzere çeşitli hediyelerle sevindirildi. Şehit ve gazi dernekleri yönetici ve üyeleri kendilerini her zaman hatırlayan, özel önem veren İBB Yönetimine minnettarlıklarını ileterek teşekkür etti. Aynı zamanda Halkla İlişkiler Müdürlüğünün şehit ve gazi yakınlarını sürekli hatırlayan ve onlara destek olan faaliyetlerinden dolayı duydukları memnuniyeti de dile getirdiler.

İBB her zaman şehit yakınlarının yanında

Şehit yakınları ve gaziler, İBB tarafından her yıl Ramazan ayında gerçekleştirilen iftar programları dahil olmak üzere ziyaret ve organizasyonlarla düzenli olarak ziyaret ediliyor. Uzman ekipler tarafından görüş ve önerileri alınıyor.