İBB ve İGÜ'den proje işbirliği görüşmesi

Projelerin enerji tasarrufu, su tasarrufu, çocuk oyun alanları, gençlerin spora teşviki, sulama sistemleri, evsizler ve engelliler üzerine olduğu bilgisi paylaşıldı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fırat Demirkol, MMF İnşaat Mühendisliği İngilizce Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Burak Toydemir ve Öğrenci Dekanı Öğr. Gör. İbrahim Halil Yaşar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Birliği İlişkileri Müdürü Dr. Ali Doğanay ve Müdür Yardımcısı Egemen Gökgöz uluslararası proje işbirlikleri için bir araya geldi. Üniversitede yapılan görüşmede İBB ve İGÜ'nün birlikte gerçekleştireceği AB proje başvuruları ve gelecek planlaması üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

“Yerel yönetim işbirlikleri çok önemli”

Üniversite ve yerel yönetim işbirliklerinin önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Fırat Demirkol, “Projelerin bilimsel ve teorik altyapısı üniversitelerde oluşturulurken uygulama alanı noktasında yerel yönetim işbirlikleri oldukça önemlidir. Özellikle İBB gibi dünyanın en büyük metropollerinden birisi olan İstanbul kentinin en önemli paydaşlarından birisi ile işbirliğinde bulunmak topluma ve İstanbul kentine oldukça faydalı sonuçlar doğurmaktadır. Üniversitemizin vizyonu gereği bizler topluma hizmet noktasında tüm paydaşlarımız ile işbirliğimizi geliştirme noktasında hareket etmekteyiz” diye konuştu.