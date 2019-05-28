İBB'den çocuklara sosyal sorumluluk eğitimleri

Afet bilinci, çevre duyarlılığı ve sokak hayvanları konu başlıklarında düzenlenen eğitimlere 200 okuldan 10 bin 245 öğrenci katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek; çevreye, doğaya ve hayvanlara duyarlı bireyler olarak yetişmelerine destek olmak için 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı boyunca farklı eğitimler düzenledi.

AKOM işbirliği ile afet bilinci kazandırıldı

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ortaklığında düzenlenen afet bilinci eğitimlerine ortaokul öğrencileri katıldı. Sel, taşkın, deprem, heyelan, toprak kayması ve çığ gibi doğal afetlerin anlatıldığı eğitimler ile çocuklarda afet bilincinin yerleşmesi amaçlandı. Eğitimlerde afetler öncesinde, afetler sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatıldı.

Çocuklara sıfır atık ve geri dönüşümün önemi anlatıldı

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında düzenlenen bir başka eğitim ise çocuklara çevre ve doğa duyarlılığı aşılamak amacıyla yapılan sıfır atık ve geri dönüşüm konu başlığında oldu. İBB iştiraki İSTAÇ'ın Odayeri Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda gerçekleştirilen eğitimler her hafta 40 çocuğun katılımı ile gerçekleştirildi.

İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü'nün çevre mühendisleri tarafından verilen eğitimlerde çocuklara tesiste atık ayrıştırma ve geri dönüşüm sisteminin nasıl çalıştığı, çöplerin toplandıktan sonra hangi aşamalardan geçtiği anlatıldı. Çocuklar eğitimler sayesinde atıkların ayrıştırılmaması ve geri dönüşüme tabi tutulmaması durumunda doğaya verecekleri zararları ve plastik ya da metal atıkların doğada ne kadar sürede çözüldüğünü öğrendi.

“Bahçemde Sevgi” sloganıyla sokak hayvanları eğitimi

Çocuklar için düzenlenen bir diğer eğitim programı ise sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesi konusunda yapıldı. “Bahçemde Sevgi” sloganıyla düzenlenen eğitimlere 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri katıldı. Haftada iki gün düzenlenen eğitimlere her hafta 160 öğrenci katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kısırkaya ve Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanlarında yapılan eğitimlerde çocuklara hayvan sağlığının ve bakımının önemi, sokak hayvanları ile ilgili acil durumlarda neler yapılması gerektiği ve bu durumlarda izlenecek adımlar anlatıldı. Ayrıca beslenme ve bakımın sahiplenmekten daha önemli olduğu vurguladı.