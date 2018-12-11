İBB'den Doğumunun 90. Yılında Cengiz Aytmatov Anma Programı

yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk Dünyası Kültür Mahallesinde 12 Aralık'ta düzenlenen özel bir programla anılacak.

Bozkırın ulu çınarı Cengiz Aytmatov, doğumunun 90.yılında “ İnsan için en zor olan şey, her gün insan kalmaktır” temasıyla, Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ'nin destekleriyle düzenlenen programda anılacak.

Doğumunun 90. Yılında Cengiz Aytmatov Anma Programı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk Dünyası Kültür Mahallesinde 12 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'de Cengiz Aytmatov'un hayatını anlatan kısa film gösterimi ile başlayacak. Programda, Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner ve Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov, açılış konuşmalarını yapacaklar. Ardından düzenlenen panelde; Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (TDİK) Kırgızistan temsilcisi Doç.Dr. Cıldız Uzakova, Aytmatov'un diplomatik yönünü ele alırken, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Shurubu Kayhan da Aytmatov'un kitaplarının İnsanlar üzerindeki etkisini anlatacak.

Programda ayrıca “Bozkırın Ulu Çınarı Aytmatov” adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Sergi 30 Aralık 2018 tarihine kadar ziyarete açık kalacak.