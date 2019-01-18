İBB'den öğrencilere karne hediyesi: 'Buzda paten keyfi'

Bu yıl beşincisi düzenlenen "Karneni Getir Buzda Kay" etkinliği Silivrikapı Buz Pisti'nde başladı. Karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ücretsiz buz pateni seanslarına katılarak eğlenceli dakikalar geçiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki 'Spor İstanbul'un ilk olarak 2015 yılında hayata geçirdiği "Karneni Getir Buzda Kay" etkinliği bu yıl da öğrencilerin ilk karne hediyesi oldu. Her yıl ilginin giderek arttığı etkinliğin beşincisi 18 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında Zeytinburnu'nda bulunan Silivrikapı Buz Pisti'nde başladı. Karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ücretsiz buz pateni seanslarına katılarak eğlenceli dakikalar geçiriyor.

Daha fazla çocuğu buz pateniyle tanıştırmayı hedefleyen etkinlikte, öğrenciler iki hafta boyunca 09.00-18.00 saatleri arasında alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz seanslara katılacak. Yarıyıl tatillerinin bir geleneği haline gelen ''Karneni Getir Buzda Kay'' etkinliklerine bugüne kadar 22 binin üzerinde çocuk katılarak, buz pateni sporuyla tanıştı. Bu yıl da etkinliğe 10 binin üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor.

Bazıları kaydı bazıları da düştü

"Karneni Getir Buzda Kay" etkinliğinin ilk gününde Silivrikapı Buz Pisti öğrencilerin akınına uğradı. Buz patenini, dizlik, dirseklik ve kasklarını takan öğrenciler buz pisti üzerinde keyifli anlar yaşadı. Bazı öğrenciler buzda kayma konusunda tecrübe sahibiyken bazıları da hocaların eşliğinde kaymayı tecrübe etti.

Karnesini alıp buz pistine gelen öğrencilerden olan Baran Ömür, buz pisti üzerinde çok iyi vakit geçirdiğini söyledi. Yeni bir spor dalı öğrendiklerini de ifade eden Ömür, “Burada herkes kayıyor, düşüp kalkıyor. Bazıları profesyonel bazıları amatör kayıyor. Biz burada çok iyi vakit geçiriyoruz. Bunu bize sağlayana çok teşekkür ediyorum. Hem kaymayı öğreniyoruz hem de bir spor dalını öğrenmiş oluyoruz” dedi.

Lise 2. sınıf öğrencisi olan ve ilk kez buz pistinde kaymayı tecrübe eden Hasan Durmuş, arkadaşlarıyla beraber güzel zaman geçirdiğini dile getirdi. Buz pistine ilk kez çıkan bir diğer lise öğrencisi Rabia Karasakal da "Çok mutluyuz çünkü ilk defa kaydık ve hemen öğrendik. Çok yetenekli insanlarız. O yüzden burada çok güzel zaman geçirdik. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.