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İBB'den skandal çalışma: Tarihi Emirgan Çeşmesi'ne zarar verdiler

Sultan Abdülhamid döneminde yaptırılan Tarihi Emirgan Çeşmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yol yenileme çalışmaları sırasında hasar gördü.

Sultan Abdülhamid döneminde yaptırılan Tarihi Emirgan Çeşmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol yenileme çalışmaları sırasında hasar gördü. Çeşmenin geldiği hali görenler adeta gözlerine inanamadı.


Sarıyer Emirgan'da bulunan ve Sultan Abdülhamid tarafından 18. yüzyılda yaptırılan Tarihi Emirgan Çeşmesi, İBB tarafından yapılan yol yenileme çalışmaları sırasında hasar gördü. Çalışmalar sırasında tarihi çeşmenin birçok noktasında kırıklar ve çatlaklar meydana geldi. Sarıyer'in en önemli sembollerinden birisi olan çeşmenin, çalışmalar sırasında geldiği hali görenler adeta gözlerine inanamadı.

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