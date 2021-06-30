İBB'den Taksim Maksemi'nin duvarına jeneratör

Taksim Meydanına ismini veren tarihi Taksim Maksemi'nin duvarına İBB tarafından inşa edilen jeneratör kabini, tepki topladı. Tarihi maksemin duvarına bitişik inşa edilen derme çatma yapı nedeniyle oluşan çirkin görüntü drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi girişinde bulunan tarihi Taksim Maksemi'nin duvarına derme çatma jneratör kabini inşa etti. Taksim Sanat Galerisi'ne elektik sağlamak için tarihi yapının duvarına bitişik inşa edilen jenaratör kabini, tepki topladı. Kabin nedeniyle Taksim Maksemi'nin duvarlarının bir kapandı. Havadan çekilen görüntülerde maksemin yan duvarı konulan jeneratör kabını nedeniyle kapalı olduğu gözüktü.

Tarihi Taksim Maksem'i Sultan I. Mahmud tarafından 1732 yılında yaptırıldı. Suyun şehre dağıtıldığı yer olan Taksim Maksemi, sekiz köşeli küfeki taşından bir gövdeye ve yine piramidal, sekiz köşeli bir çatıya sahip. Maksemin yuvarlak kemerli giriş kapısının üstünde de 1732 tarihli üç beyitlik kitabesi bulunmakta.