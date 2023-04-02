İBB'nin aracı arızalandı, cenaze saatlerce sokakta kaldı

Bağcılar'da yakınlarının cenazesini memleketi Tokat'a götürmek üzere İBB'ye başvuran vatandaşlar, gelecek aracın bozulması nedeniyle saatlerce cenaze ile birlikte sokakta bekledi. Cenaze yakınları ise duruma tepki gösterdi.

Olay, 1 Nisan Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. 80 yaşındaki Sündüz Karacan kalp rahatsızlığından dolayı 31 Mart Cuma günü hayatını kaybetti. Yakınları cenazenin defin işlemini yapılması için memleketi Tokat'a götürmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yaptı. Saat 20.00'da 30 kişilik aracın geleceği söylenirken cenaze yakınları o saatte Karacan'ın tabutunu da sokağa taşıyarak beklemeye koyuldu. Araç belirlenen saatte gelmeyince cenaze yakınları sürücüyü arayarak durumu sordu. Kendilerine aracın bozulduğunu ve ne zaman tamir olursa o zaman geleceği söylenen cenaze yakınları, Sündüz Karacan'ın naaşı ile birlikte saatlerce sokakta bekledi. Bir süre sonra Bağcılar Belediyesi'nden araç talep eden vatandaşlar, 25 kişilik aracın gelmesi ile cenazelerini Tokat'a götürmek üzere yola çıktı.

“Başka araç istediğimizde olmadığını söylediler”

Konu ile ilgili konuşan cenaze yakını Saffet Gümüş, “Bugün Bağcılar'da bir cenazemiz vardı. İBB'ye başvuru yaptık. Yıkaması yapıldı ve saat 20.00 gibi 30 kişilik aracı göndereceklerini söylediler. Sürücüye konum attım ve yemeğini de ayarladık. İftardan sonra herkes geldi. Dualarımızı ettik ve cenazeyi evin önüne bıraktık. Sürücüyü aradık ‘Aracımız bozuldu' dedi. Başka araç istediğimizde olmadığını söylediler. Ne zaman yapılırsa geleceklerini söylediler. Cenaze sokakta ve insanlar dışarıda. O zaman bize söz vermesinler. Bağcılar Belediyesi'ni başvuru yaptık. 25 kişilik araç verdi. Nasip olursa birazdan Tokat'a gideceğiz. Son dakika böyle bir durumun olmaması lazım. Hava çok soğuk ve cenaze ortada” dedi.