İBB'nin atık su boşalttığı Kağıthane Deresi'nden alınan numune tahlil edildi

Kağıthane Belediyesi'nden yapılan açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait aracın atık su boşalttığı Kâğıthane Deresi'nden alınan numuneyle yapılan analize göre, bölgedeki su kirlilik derecesinin 20 kat fazla olduğunun belirlendiği açıklandı.

İBB'ye ait bir yol yapım aracının Hasbahçe Parkı'ndaki Kağıthane Deresi'ne siyah renkte atık su boşalttığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Parkta yürüyüş yaptığı esnada görüntüleri kaydeden vatandaş duruma tepki göstermişti. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de görüntüleri, “CHP'li İBB, çocuklarımızın geleceğini, en önemlisi sağlığını tehdit ediyor, atık ve zararlı suları dereye akıtıyor. Haliç'i kirletmeyin” açıklamasıyla paylaşmıştı. Bu görüntüler Saraçhane'deki İBB Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan İBB Meclisi eylül ayı toplantısının 4. oturumunda da Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından gündeme taşınmıştı.

Kağıthane Deresi'nden alınan numune tahlil edildi

Kağıthane Deresi'nden alınan numune ise tahlil ise laboratuvara gönderildi. Kağıthane Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise tahlil sonucunun çıktığı bölgedeki su kirlilik derecesinin 20 kat fazla olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklama Kağıthane Belediyesi'nden geldi

Kağıthane Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "Güvenlik kamerası kayıtlarından da rahatlıkla görülebildiği üzere son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vidanjörleri düzenli şekilde Kağıthane Deresi'ne zararlı atık su boşaltmaktadır. Konuyu 15 Eylül 2022 günü yaptığımız açıklamalar ve İBB Meclisi'ne verdiğimiz soru önergesi ile kamuoyuna aktardık. Ayrıca sudan aldığımız numuneler bağımsız Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarlarında tahlil edildi. 16 Eylül 2022 tarihli tahlil raporunun sonucuna göre bölgede su kirlilik derecesinin 20 kat fazla olduğu belirlenmiştir. Atık Suları Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği'ne göre ön arıtma yapıldıktan sonra deşarj yapılacak atık suların kimyasal oksijen ihtiyacı 600 mgO2/L olması gerekirken numunemizde kimyasal oksijen ihtiyacının 12.416 mgO2/L olduğu tespit edilmiştir. Atık suyun kirlilik derecesini belirleyen ölçünün 20 kat fazla çıkması durumu bütün açıklığıyla ifade etmektedir. Haliç'in çamurdan arındırıldığını iddia edenler çamurun doğrudan dereye boşaltılmasını izah edememektedir" denildi.