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İBB'nin Ramazan etkinlikleri yoğun ilgi görüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe, Yenikapı ve Sultanahmet Meydanı’ndaki Ramazan etkinlik alanlarıyla İstanbullulara hizmet veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe, Yenikapı ve Sultanahmet Meydanı'ndaki Ramazan etkinlik alanlarıyla İstanbullulara hizmet veriyor. Her türlü ihtiyaç düşünülerek hazırlanan etkinlik alanlarında vatandaşlar, yeme-içme stantlarında iftarlarını açarken iftar öncesi, iftar sonrası ve teravih sonrasında ise etkinlikler ile eşsiz bir Ramazan geçiriyorlar.


İstanbul'da Ramazan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlik alanlarında doyasıya yaşanıyor. Maltepe ve Yenikapı'da kurulan etkinlik alanlarında vatandaşların her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Maltepe'de 45 stant, Yenikapı'da ise 30 stanttan oluşan çarşılarda sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı Şerbetine kadar geleneksel tatlara ulaşabilecekler. Köfteden künefeye, ekmek çeşitlerinden bozaya kadar pek çok ürün çarşıda bulunuyor. Ayrıca el sanatları stantlarında birçok aktivite gerçekleştiriliyor.


Ramazan'a özel etkinlikler


İBB'nin Ramazan etkinlik alanlarında her gün iftar öncesi, iftar sonrası ve Teravih Namazı sonrasında; Tasavvufi Eserler, İrfani Türküler, Ezgiler, Şiirler ve Geleneksel Gösteri Sanatları gibi çok sayıda etkinlik düzenleniyor. Etkinlikler iftar öncesi tasavvuf dinletisi ile başlıyor. İftar için verilen arada ziyaretçiler yeme-içme stantlarında zengin çeşitlilikte menüler ile iftarlarını yapabiliyor, mescitlerde ibadetlerini yerine getirebiliyor.


Çocuklar için özel etkinlikler


İftar sonrası çocuklar için özel sahne etkinlikleri düzenleniyor. Çocuklar, Ramazan'a özel yarışmalara katılıyor ve çocuk şarkıları dinliyorlar. Ayrıca çocuklar için; şişme oyun karakterleri, kostüm karakterler ve çocuk parkı da alanlarda bulunuyor.Teravih namazı esnasında etkinliklere ara veriliyor. Teravih sonrası ise birbirinden değerli sanatçılar sahne alarak İstanbullulara eşsiz anlar yaşatıyor.

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