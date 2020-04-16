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İBB'nin taşeron firmasında çalışan işçilerden Saraçhane'de eylem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait taşeron bir firmada çalışan işçiler bir yıldır maaş alamadıklarını belirterek eylem yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait taşeron bir firmada çalışan işçiler bir yıldır maaş alamadıklarını belirterek eylem yaptı.


İBB'e ait taşeron firmada çalıştıklarını belirten işçiler 1 yıldır çalıştıkları iş yerinden maaş alamadıklarını gerekçesiyle Saraçhanede bulunan belediye binası önünde toplanma kararı aldı. Polis ekiplerinin önlem aldığı eylem öncesinde belediye binası önüne gelen işçilerin basın açıklaması yapmasına polis ekipleri izin vermedi. Polis ekipleri belediye binası önüne gelen işçileri buradan uzaklaştırdı. Daha sonra ellerinde dövizlerle tekrar belediye binası önüne gelen işçilere polis ekipleri ‘Sosyal Mesafe' kuralına uymaları halinde eylem yapmalarına izin vereceklerini kaydetti. Sosyal mesafe kuralına uyarak burada toplanan işçiler ellerindeki dövizlerle bir süre bekledi. Sosyal mesafeye uyarak burada bekleyen işçiler daha sonra sessiz bir şekilde buradan ayrıldı.

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